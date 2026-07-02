롯데건설, 전국 80개 현장서 ‘체감온도 IoT 모니터링 플랫폼’ 가동…온열질환 대비

롯데건설 혹서기 0 롯데건설 본사 안전관리자들이 안전상황센터에서 전국 현장의 IoT(사물인터넷) 온·습도계 가동상태와 실시간 체감온도를 살피고 있다./롯데건설

롯데건설이 여름철 폭염으로 인한 온열질환을 예방하기 위해 전국 건설현장에 실시간 체감온도 관리 시스템을 확대 도입했다.롯데건설은 혹서기 근로자 안전 강화를 위해 자체 개발한 '체감온도 IoT 모니터링 플랫폼'을 전국 80개 건설현장에서 운영한다고 2일 밝혔다.이 플랫폼은 롯데건설이 2023년 연구개발에 착수한 뒤 스마트 솔루션 기업 엔비즈소프트와 공동 개발해 지난해 구축을 완료한 시스템이다. 현장 곳곳에 설치된 사물인터넷(IoT) 기반 온·습도계가 온도와 습도, 체감온도를 5분 단위로 측정·전송하며, 이를 토대로 폭염 위험도를 실시간으로 분석한다.위험 단계는 체감온도에 따라 △양호(31도 미만) △관심(31도 이상~33도 미만) △주의(33도 이상~35도 미만) △경고(35도 이상~38도 미만) △위험(38도 이상) 등 5단계로 구분된다.플랫폼은 본사 안전상황센터와 각 현장을 실시간으로 연결해 신속한 대응 체계를 지원한다. 본사 안전관리자는 대시보드를 통해 전국 현장의 체감온도와 위험 수준을 한눈에 확인할 수 있다. 폭염 위험 단계가 감지되면 안전상황센터와 안전예방진단팀, 사업본부 안전팀, 현장 안전보건관리자 등 관련 부서에 자동으로 알림이 전송되는 방식이다. 이를 통해 휴식시간 부여나 작업 중지 등 필요한 안전조치를 즉시 시행할 수 있다.현장 안전관리 업무의 효율성도 높였다. 시스템이 실측 데이터를 기반으로 체감온도 측정일지를 자동 작성하고, 폭염 단계에 맞춘 안전 안내 문자도 근로자들에게 자동 발송한다.근로자 편의성도 강화했다. 현장 곳곳에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도의 측정 장비 없이도 실시간 체감온도와 현재 폭염 단계, 단계별 행동요령을 바로 확인할 수 있다.이 플랫폼은 기술력을 인정받아 2024년 국토교통부가 주최한 '스마트건설 챌린지' 단지·주택 부문에서 혁신상을 수상했으며, 이후 기능을 고도화해 지난해부터 전국 현장에 본격 적용되고 있다.롯데건설 관계자는 "혹서기 폭염으로부터 현장 근로자들의 생명과 안전을 지키고자 '체감온도 IoT 모니터링 플랫폼'을 개발하고 전국 현장에 전격 도입하게 됐다"며 "앞으로도 근로자들이 더 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 계속해서 신기술 개발에 힘쓰겠다"고 말했다.