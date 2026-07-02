가루쌀 빵·착즙주스 호평…전남광주특별시 로컬푸드 기업 전국 경진대회 성과

나주 '시도시도'·광주 '오롯이' 농식품부 로컬푸드 분야 우수기업 선정

지역 농산물 활용한 차별화 상품성 인정…최대 1억원 사업화 지원 예정

전남광주 0 농림축산식품부의 '농촌 창업 경진대회(로컬푸드 분야)'에서 나주 '시도시도'와 광주 '오롯이' 가 우수기업으로 선정됐다.사진은 시제품 광주 오롯이./전남광주통합특별시

전남광주통합특별시는 농림축산식품부가 주관한 '농촌 창업 경진대회(로컬푸드 분야)'에서 나주의 '시도시도'와 광주의 '오롯이'가 우수기업으로 선정됐다고 2일 밝혔다.이번 경진대회에는 전국 178개 기업이 참가해 약 25대 1의 경쟁률을 기록했으며, 심사를 거쳐 최종 7개 기업이 우수기업으로 선정됐다. 전남광주통합특별시에서는 2개 기업이 이름을 올렸다.광주의 '오롯이'는 장성의 사과와 나주의 케일·시금치 등 지역의 청정 농산물을 활용한 착즙주스를 선보여 호평을 받았다. 나주의 '시도시도'는 지역 가루쌀을 활용한 단백질 크림 쌀소금빵을 개발해 차별화한 상품성을 인정받았다.전남광주통합특별시는 이번 성과가 단발성에 그치지 않도록 선정 기업을 대상으로 후속 사업화 자금을 지원한다. '농촌 혁신 아이디어 모델 확산 사업'을 통해 재료, 기계·장비 구입, 시설 리모델링, 제품 브랜딩, 마케팅 비용 등을 창업 기업에 최대 1억 원을 지원할 예정이다.유덕규 전남광주통합특별시 농축산식품국장은 "전남·광주가 하나 되는 뜻깊은 날, 지역 상생의 정신이 담긴 우수기업이 좋은 성과를 거둬 더욱 뜻깊다"며 "전남의 신선한 농산물과 광주의 혁신적인 청년 창업 아이디어가 결합해 더 큰 경쟁력을 발휘하도록 후속 사업화를지원을 하겠다"고 말했다.