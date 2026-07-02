개봉 박두 한여름 ‘흥행 대전’! ‘호프’는 웃을 수 있을까

유일한 韓 영화 '호프', 할리우드 협공에 고군분투 예상

투자·배급사 자금난에 BEP 도달 여부는 초미의 관심사

실사 '모아나'·'스파이더맨…'·'오디세이'등도 관객 유혹

호프 0 오는 15일 베일을 벗는 황정민(맨 왼쪽부터)·정호연·조인성 주연의 '호프'는 올 여름 공개되는 블록버스터급 신작들 가운데 유일한 한국 영화로, 투자·배급을 맡은 플러스엠 엔터테인먼트의 자금 위기와 맞물려 흥행 성공 여부에 많은 관심이 집중되고 있다./제공=플러스엠 엔터테인먼트

7~8월 개봉 할리우드 대작 0 실사로 재탄생한 '모아나'(윗줄 왼쪽부터 시계 방향으로)와 애니메이션 '미니언즈 & 몬스터즈', 6년만에 돌아온 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', '거장' 크리스토퍼 놀란 감독의 야심작 '오디세이'가 올 여름 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다./제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아·유니버설 픽쳐스·소니 픽쳐스

한미 '흥행 대작'들이 올 여름 극장가를 더욱 뜨겁게 달군다.2일 영화계에 따르면 7월 중 베일을 벗는 블록버스터급 신작들은 오는 8일 개봉하는 '모아나'를 시작으로 '호프' '미니언즈 & 몬스터즈'(이상 15일) '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(29일) 등 모두 네 편이다. 여기에 다음 달 5일 개봉 예정인 '거장' 크리스토퍼 놀란 감독의 '오디세이'까지 포함하면 미국 할리우드 작품 네 편에 한국 작품은 '호프' 단 한 편으로, 일단 외견상으로는 물량 공세를 앞세운 할리우드의 우세가 점쳐진다.이들 작품 가운데 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 시골 마을에 나타난 외계인들과 지역 주민들의 사투를 SF 호러 액션 장르로 담아낸 '호프'의 흥행 성공 여부는 영화팬들의 가장 큰 관심거리다. 역대 한국 영화로는 가장 많은 500억원대의 제작비가 투입됐다는 사전 정보와 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 초청에서 비롯된 국내외 평단의 입소문으로 많은 이들의 호기심이 눈덩이처럼 커져있기 때문이다. 또 개봉을 보름여 앞둔 지금까지 공개된 극중 사진이 6장에 불과할 정도로 '비밀주의'를 고수하고 있는 홍보 방식과 투자·배급사인 플러스엠 엔터테인먼트의 경영 위기가 더해지면서, 관객들과 더불어 영화인들의 시선은 국내 관객 700만명대로 추정되고 있는 손익분기점 도달 가능성에 쏠리고 있다.한 영화 제작자는 "'호프'가 많은 관객들을 동원한다고 해서 (투자·배급을 맡은) 플러스엠이 곧바로 자금난을 해결할 수 있는 상황은 아니다. 물론 (플러스엠이 속해 있는) 메가박스 중앙과 롯데컬처웍스의 합병 논의가 계속 진행된다면 어느 정도 영향을 미칠 수 있을 것"이라며 "그보다 더 넓은 시각에서 '호프'의 흥행 여부는 향후 한국 영화 산업이 감당할 수 있는 제작비 규모를 알려주는 지표가 될 것같다"고 전망했다.갈 길 바쁜 '호프'의 가장 강력한 라이벌은 6년만에 돌아온 '…브랜드 뉴 데이'다. 2주 늦게 공개되는 덕분에 정면승부를 살짝 피해가기는 했지만, '…홈커밍' '…파 프롬 홈' '…노 웨이 홈' 등 앞선 3부작이 차곡차곡 쌓아올린 전체 누적 관객수 2282만명이 말해주듯 흥행 폭발력이 어마어마하기 때문이다.제목처럼 '새로운 출발'을 알리는 '…브랜드 뉴 데이'는 전작 '…노 웨이 홈'에서 연인 'MJ'(젠데이야) 등 사랑하는 사람들의 기억에서 사라지기로 선택했던 주인공 '피터 파커'(톰 홀랜드)가 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻고 자신의 정체를 기억하는 악당을 만나면서 벌어지는 사건을 그렸다.이번 흥행 대전의 포문을 여는 '모아나', '호프'와 같은 날 출발하는 '…몬스터즈'는 모두 가족 단위 관객들을 겨냥한다. 동명의 인기 애니메이션을 실사로 옮긴 '모아나'는 바다가 선택한 소녀 '모아나'(캐서린 라가이아)와 전설의 영웅 '마우이'(드웨인 존슨)가 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 모험에 나선다는 내용의 해양 판타지물이다. 시원한 볼 거리와 캐릭터의 이상적인 조합이 남녀노소의 고른 지지를 이끌어낼 것으로 보인다. 인기 애니메이션 '슈퍼배드' 시리즈의 스핀오프로 시작했지만 어느덧 '형에 버금가는 아우'로 성장한 '미니언즈' 시리즈의 세 번째 작품 '…몬스터즈'는 장난기 가득한 '미니언즈'가 세계 곳곳에 봉인돼 있던 '몬스터즈'를 불러내면서 벌어지는 소동을 그렸다.한편 호메로스의 동명 서사시가 원작인 '오디세이'는 타이틀롤을 맡은 맷 데이먼이 "내 커리어를 통틀어 가장 큰 규모의 영화다. 영화를 여섯 편, 아니 일곱 편 정도 만든 것 같은 느낌"이라고 털어놨을 만큼 역대급 스케일을 자랑한다. 2억5000만 달러(약 3881억원)에 이르는 제작비가 투입된 것으로 알려진 가운데, 놀란 감독은 전작 '다크 나이트' 시리즈와 '인셉션', '테넷', '오펜하이머' 등에서 그랬듯이 컴퓨터그래픽(CG)을 최대한 지양하고 로케이션 촬영을 선호하는 방식으로 '오디세이'의 귀향을 실감나게 재현했다.