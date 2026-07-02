장마·폭염에 방전 위험 커진 車 배터리…한국앤컴퍼니 “여름철 사전 점검 필수”

냉방장치·블랙박스 사용 증가로 배터리 부담 확대…

시동 성능·전압·인디케이터 확인으로 이상 징후 점검

맞춤 배터리 추천…AGM 제품군 확대하며 고객 접점 강화

[사진자료] 한국앤컴퍼니가 제안하는 차량 배터리 관리 요령에 따라 ‘한국(Hankook) 배터리’ AGM 제품의 상태를 점검하는 모습 0 한국앤컴퍼니가 제안하는 차량 배터리 관리 요령에 따라 '한국(Hankook) 배터리' AGM 제품의 상태를 점검하는 모습./한국앤컴퍼니

본격적인 장마와 무더위가 시작되면서 차량 배터리 관리의 중요성이 커지고 있다. 고온다습한 환경에서는 배터리 성능이 저하되기 쉽고 냉방장치와 블랙박스 등 전장품 사용이 늘어나면서 방전 위험도 높아질 수 있기 때문이다.한국앤컴퍼니는 2일 장마철을 맞아 차량 배터리 상태를 점검하는 방법과 여름철 관리 요령을 소개했다.기상청은 지난 1일 중부지방 장마가 시작됐다고 발표했으며, '2026년 7~9월 3개월 전망'에서는 7월과 8월 평균기온이 평년보다 높을 확률이 각각 60%에 달한다고 전망했다. 7월 강수량은 평년과 비슷하거나 많을 가능성이 각각 40%로 예상됐다.여름철 고온은 납축전지 내부 화학반응과 자가 방전, 부식 등을 촉진해 배터리 성능 저하를 유발할 수 있다. 여기에 에어컨과 블랙박스 등 차량 전장품 사용이 증가하면 배터리 부담이 더욱 커지는 만큼 사전 점검이 필요하다고 회사는 설명했다.배터리 이상 여부는 시동을 걸 때 스타트 모터 회전이 약해지거나 헤드램프 밝기가 떨어지고 클랙슨 소리가 약해지는 등의 증상으로 확인할 수 있다. 단자 주변에 이물질이 쌓이면 전류 흐름을 방해할 수 있어 브러시 등을 이용한 정기적인 청소도 권장된다.배터리 종류에 따라 점검 방법도 다르다. MF(무보수형) 배터리는 상단 인디케이터 색상으로 상태를 확인할 수 있으며 일반적으로 녹색은 정상, 흑색은 충전 필요, 백색은 교체 시기를 의미한다.반면 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리는 인디케이터만으로 상태를 판단하기 어려워 멀티미터 등 전압계를 활용하는 것이 좋다. 시동 전 전압이 12.4V 이하이거나 시동 성능 저하가 반복될 경우 배터리 충전 상태와 노후 여부를 점검해야 한다.여름철에는 전해액 증발과 전압 불안정 가능성이 커지는 만큼 실내 주차를 활용하고 장기간 차량을 운행하지 않을 경우에는 주 1회 이상 시동을 거는 것이 도움이 된다. 엔진이 꺼진 상태에서 전장품을 장시간 사용할 경우 배터리 전압이 낮아질 수 있어 특히 블랙박스는 장기 주차 시 절전 모드를 설정하는 것이 권장된다.ISG(Idle Stop & Go) 시스템이 적용된 차량도 배터리 관리가 중요하다. ISG는 배터리 전압이 일정 수준 이상일 때 정상 작동하기 때문에 전압이 낮아지면 기능이 제한될 수 있다. 냉방장치와 각종 전장품 사용이 많은 여름철에는 정기적인 배터리 점검이 필요하다는 설명이다.한국앤컴퍼니는 운전자가 차량에 맞는 배터리를 손쉽게 확인할 수 있도록 '한국(Hankook) 배터리' 공식 홈페이지에서 '차량번호로 배터리 찾기' 서비스를 운영하고 있다. 차량번호만 입력하면 차종과 연식에 맞는 제품을 추천받을 수 있으며, 티스테이션닷컴에서도 동일한 조회 서비스를 제공한다. 회사는 대형 이커머스 채널을 통한 익일 장착 서비스도 운영해 고객 편의성을 높이고 있다.한국앤컴퍼니는 조현범 회장의 글로벌 프리미엄 성장 전략에 맞춰 AGM 배터리 제품군도 지속 확대하고 있다. AGM 배터리는 ISG 시스템 차량을 비롯해 전장품 사용 비중이 높은 차량을 중심으로 적용 범위를 넓혀가고 있다.