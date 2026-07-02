정점식 “민주당·선관위 유착관계…특검 추천권 야당에 맡겨야”

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "6·3 지방선거 당일, 서영교 의원이 노태악 중앙선관위원장에게 기초의원 이중 기표 방지를 홍보해달라고 통화를 했다"며 "선거 당일 국회의원이 중앙선관위원장에게 사적인 통화로 민원을 넣은 것 자체가 몰상식한 처사"라고 비판했다.
이어 "서 의원이 보여준 특출난 몰상식이야말로 이번에 또다시 국회 법사위원장직을 맡을 수 있게 된 핵심 스펙일 것"이라며 "이렇게 몰상식해야만 후반기 법사위에서 이재명 대통령의 공소취소 특검법과 같이 광기 어린 입법폭주를 주도할 수 있기 때문"이라고 꼬집었다.
또 "집권 여당 국회의원으로부터 청탁 전화를 받은 선관위가 9분 만에 답신을 주면서 민원 대기조처럼 움직이던 그 시각, 많은 국민들은 투표용지조차 받지 못해 1시간, 3시간, 6시간 넘게 기다려야 했다"며 "선관위는 집권 여당 법사위원장의 요구에는 프리패스를 주고 국민의 참정권에는 바리케이드를 쳤다"고 비판했다.
정 원내대표는 "민주당이 6·3 국민 참정권 훼손사태 특검 추천권을 포기하지 않는다는 것은 어불성설"이라며 "당 소속 법사위원장이 선거 당일에 중앙선관위원장에게 사사롭게 청탁성 민원전화를 걸 정도로 민주당과 선관위는 깊게 유착된 관계"라고 지적했다.
그러면서 "이렇게 선관위와 유착된 정당이 특검을 추천한다면 국민들께서 특검수사 결과를 신뢰할 수 있겠나"라며 "선관위 개혁은 반드시 해야 하고 철저한 개혁을 위해서는 성역 없는 특검 수사가 선행돼야 한다"고 강조했다.
아울러 "민주당이 선관위 개혁에 손톱만 한 진심이라도 있다면 서 의원은 법사위원장직을 사퇴하고 특검 추천권을 야당에게 맡겨야 한다"며 "그것이 여러분의 조족지혈만할 양심일 것"이라고 덧붙였다.