정점식 “민주당·선관위 유착관계…특검 추천권 야당에 맡겨야”

국민의힘 최고위원회의 0 정점식 국민의힘 원내대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

정점식 국민의힘 원내대표는 2일 더불어민주당과 중앙선거관리위원회의 유착 의혹을 제기하며 6·3 지방선거 투표용지 부족사태 진상규명을 위한 특별검사 추천권은 야당이 가져야 한다고 주장했다.정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "6·3 지방선거 당일, 서영교 의원이 노태악 중앙선관위원장에게 기초의원 이중 기표 방지를 홍보해달라고 통화를 했다"며 "선거 당일 국회의원이 중앙선관위원장에게 사적인 통화로 민원을 넣은 것 자체가 몰상식한 처사"라고 비판했다.이어 "서 의원이 보여준 특출난 몰상식이야말로 이번에 또다시 국회 법사위원장직을 맡을 수 있게 된 핵심 스펙일 것"이라며 "이렇게 몰상식해야만 후반기 법사위에서 이재명 대통령의 공소취소 특검법과 같이 광기 어린 입법폭주를 주도할 수 있기 때문"이라고 꼬집었다.또 "집권 여당 국회의원으로부터 청탁 전화를 받은 선관위가 9분 만에 답신을 주면서 민원 대기조처럼 움직이던 그 시각, 많은 국민들은 투표용지조차 받지 못해 1시간, 3시간, 6시간 넘게 기다려야 했다"며 "선관위는 집권 여당 법사위원장의 요구에는 프리패스를 주고 국민의 참정권에는 바리케이드를 쳤다"고 비판했다.정 원내대표는 "민주당이 6·3 국민 참정권 훼손사태 특검 추천권을 포기하지 않는다는 것은 어불성설"이라며 "당 소속 법사위원장이 선거 당일에 중앙선관위원장에게 사사롭게 청탁성 민원전화를 걸 정도로 민주당과 선관위는 깊게 유착된 관계"라고 지적했다.그러면서 "이렇게 선관위와 유착된 정당이 특검을 추천한다면 국민들께서 특검수사 결과를 신뢰할 수 있겠나"라며 "선관위 개혁은 반드시 해야 하고 철저한 개혁을 위해서는 성역 없는 특검 수사가 선행돼야 한다"고 강조했다.아울러 "민주당이 선관위 개혁에 손톱만 한 진심이라도 있다면 서 의원은 법사위원장직을 사퇴하고 특검 추천권을 야당에게 맡겨야 한다"며 "그것이 여러분의 조족지혈만할 양심일 것"이라고 덧붙였다.