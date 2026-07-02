육동한 춘천시장 ‘책임·안전·민생’ 기조로 민선 9기 새출발

육동한 시장 충렬탑 참배로 민선9기 시정 출발 0 육동한 춘천시장이 1일 충렬탑을 참배하고 있다./춘천시

육동한 춘천시장은 민선9기 첫날을 '책임·안전·민생'이라는 세 가지 키워드로 시작했다.충렬탑 참배를 시작으로 시민보고회, 의암호 선박사고 순직 직원 추모, 민생경제정책협의회까지 일정을 소화하며 새로운 4년의 출발을 알렸다.육 시장은 호국영령의 희생을 기리며 시민을 위한 책임 있는 시정을 펼치겠다는 각오를 다졌다. 이어 시청 대회의실에서 열린 '민선9기 춘천시 비전 시민보고회'에서는 민선8기의 성과를 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 변화와 미래를 만들어가기 위한 시정 계획을 제시했다. 그는 "시민이 곧 시정의 중심"이라며, 민선9기에는 책임행정과 시민중심 시정을 더욱 강화하겠다고 했다.시민보고회 이후에는 시청 광장 의암호 선박사고 순직 직원 추모수를 찾아 헌화했다. 육 시장은 희생자를 기리며 시민 생명과 안전을 최우선으로 하는 시정을 이어가겠다는 의지를 다졌다.오후에는 민선9기 첫 공식회의인 '제27차 춘천시 민생경제정책협의회'가 열렸다. 원도심 활성화 방안과 중소기업·소상공인 지원 대책 등이 논의됐다. 시는 민선9기에도 '오직 민생'을 시정 운영의 우선 기조로 삼아 시민 생활과 직결되는 현안을 지속적으로 살펴나간다는 계획이다.육 시장은 "늘 그랬듯 현장에서 듣고 시민 곁에서 호흡하겠다. 시민과 함께 일군 토양이 민선9기에는 단단한 열매를 맺도록 하겠다. 춘천시민 모두의 시장으로 끝까지 함께하겠다"고 말했다.