HL디앤아이한라, 제천~영월 고속국도 제1공구 건설공사 계약

"공공 인프라 분야 종합심사낙찰제 사업서 잇단 성과"

제천~영월 고속국도 0 제천~영월 고속국도 위치도./HL디앤아이한라

HL디앤아이한라가 제천~영월 고속국도를 짓는다.HL디앤아이한라는 한국도로공사가 발주한 '제천~영월간 고속국도 제1공구 건설공사'의 도급계약을 체결했다고 2일 밝혔다.총 계약금액은 1550억7937만원(부가세 제외)이다. 이 중 75% 지분을 확보했다.이번 공사는 충북 제천시와 강원 영월군을 잇는 총연장 6.87㎞ 구간에 터널 1개소와 교량 5개소를 조성하는 사업이다. 오는 20일 착공해 2032년 4월 18일 준공될 예정이다.HL디앤아이한라는 최근 공공 인프라 분야 종합심사낙찰제(종심제) 사업에서 잇따라 성과를 내고 있다는 설명이다. 올해 3월에는 528억원 규모의 새만금항 신항 방파제(연장) 축조공사를 수주했다.지난해에는 신안~목포 전기공급시설 전력구공사(411억원), 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제6-2공구 노반신설 기타공사(1750억원), 하남지역 전기공급시설 전력구공사(679억원), 인천CC~중산 전력구공사(1064억원) 등을 잇달아 따내며 공공 인프라 수주 실적을 쌓았다.HL디앤아이한라 관계자는 "주택사업과 함께 인프라 부문에서도 안정적인 수주 흐름을 이어가고 있다"며 "수익성과 안정성을 고려한 선별 수주 전략을 바탕으로 양질의 사업 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.