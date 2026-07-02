대웅제약 엔블로, 중동·아프리카 8개국 진출…1452억 수출 계약

사우디·UAE 등 MENA 8개국 공급 계약

글로벌 사업화 이후 최대 규모 수출

현지 파트너 아시노와 영업·유통 협력

1782945231904 0 대웅제약 '엔블로' 글로벌 패키지 제품 이미지/대웅제약

대웅제약 당뇨병 치료제 '엔블로'가 사우디아라비아를 비롯한 중동·아프리카(MENA) 시장 공략에 나선다. 글로벌 사업화 이후 최대 규모의 수출 계약을 체결하며 중동·아프리카 시장 진출을 본격화했다.대웅제약은 글로벌 제약사 아시노(Acino Pharma AG)와 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동·아프리카 8개국을 대상으로 엔블로 수출 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 계약 규모는 마일스톤(단계별 기술료)을 포함해 약 1452억원이다.대웅제약은 올해 사우디아라비아에서 품목허가를 획득한 뒤 2027년 상반기부터 사우디를 시작으로 UAE, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인, 이라크, 이집트 등 8개국에 순차적으로 출시할 계획이다.이번 계약은 엔블로 글로벌 사업화 이후 체결된 최대 규모의 계약이자, 국산 SGLT-2 억제제 계열 당뇨병 신약이 중동·아프리카 시장에 진출하는 첫 사례다.대웅제약이 MENA 시장을 공략하는 배경에는 높은 당뇨병 유병률과 시장 성장성이 있다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 MENA 지역은 성인 6명 중 1명이 당뇨병을 앓고 있어 세계에서 가장 높은 수준의 유병률을 보이고 있다.의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 이집트 등 4개국의 지난해 당뇨병 치료제 시장 규모는 약 3조7946억원에 달한다.파트너사인 아시노는 아랍에미리트 국부펀드 ADQ 산하 아르세라 라이프사이언스 그룹 계열사로, 중동·아프리카 지역에서 심혈관·대사질환 분야를 중심으로 영업·유통망을 구축하고 있다.엔블로는 대웅제약이 개발한 국산 SGLT-2 억제제 계열 제2형 당뇨병 치료제다. 신장에서 포도당이 다시 흡수되는 과정을 억제해 혈당을 조절하는 기전으로 개발됐으며, 최근에는 심부전과 만성신장질환 치료 영역으로의 활용 가능성도 주목받고 있다.대웅제약에 따르면 엔블로는 SGLT-2 수송체에 대한 높은 선택성을 바탕으로 기존 글로벌 제품 대비 약 30분의 1 수준인 0.3mg 저용량에서도 혈당 강하 효과를 확인했다. 임상시험에서는 체중 감소와 혈압 개선 효과도 확인됐다.박성수 대웅제약 대표는 "이번 계약은 엔블로 글로벌 수출 사례 중 최대 규모이자 국산 SGLT-2 억제제 신약의 첫 중동·아프리카 진출이라는 점에서 의미가 크다"며 "현지 사업 역량을 갖춘 아시노와 협력해 엔블로를 글로벌 블록버스터 신약으로 육성하겠다"고 말했다.