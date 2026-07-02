HD현대삼호, ‘17.6억원’ 투입 목포시 복지시설 구축

목포시 복지시설 2곳 신·증축

15억원 상당 사회공헌사업도

HD현대삼호-full color 0 HD현대삼호 CI. /HD현대삼호

HD현대삼호가 지역복지 향상을 위한 시설 확충에 직접 나섰다. 총 17억6000만원을 들여 목포시에 복지시설을 구축할 계획이다.2일 HD현대삼호는 올해 목포시 복지시설 2곳을 신·증축해 기부채납할 계획이라고 밝혔다.먼저 연산동 일원에 약 11억3000만원을 들여 원산동 문화복지센터(가칭)를 신축한다. 오는 11월 말 완공 예정이다. 센터는 연면적 389㎡ 지상 2층 규모다. 1층에는 건강검사 및 상담, 주민사랑방 역할을 할 다목적 복지실이, 2층에는 주민회의, 문화프로그램 등을 진행할 수 있는 다목적실이 마련된다.기존 호남동 목포시노인복지관에는 9월까지 약 6억3000만원을 투입해 2층에 178㎡ 규모의 다목적실(소강당)을 증축한다. 해당 공간은 복지관 회원 및 지역 주민을 대상으로 한 회의 및 교육, 행사 등 다양한 프로그램에 활용될 예정이다.HD현대삼호 관계자는 "주변의 어려운 이웃을 돕고 지역 활성화에 보탬이 되기 위해 다양한 지원을 아끼지 않고 있다"며 "지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임 있는 역할을 계속해 나가겠다"고 말했다.이외에도 HD현대삼호는 올해 총 15억원 상당의 예산으로 지역사회에서 다양한 사회공헌사업을 추진한다. 지자체 및 지역 기관과 협력해 농어촌 상생, 복지, 교육·문화·행사 등 다양한 분야에서 폭넓은 지원을 이어가고 있다.