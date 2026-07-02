KB국민은행, AI 기반 금융서비스 개발 위한 ‘KB AI Dev센터’ 개소

기획부터 개발·검증까지…AI 기반 개발환경 구축

(보도사진2) KB국민은행, 금융의 개발 방식을 바꾸다…‘KB AI Dev 센터’출범 0 이환주 KB국민은행장(가운데)이 1일 서울 영등포구에 소재한 KB AI Dev센터 개소식에 참석해 김지영 KB AI Dev센터장(오른쪽 세 번째) 및 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다./KB국민은행

KB국민은행이 AI(인공지능)를 활용해 금융서비스 개발 전 과정을 지원하는 전담 조직을 신설한다.KB국민은행은 지난 1일 AI를 활용해 금융 서비스 개발 방식을 혁신하기 위한 'KB AI Dev(Development) 센터'를 출범했다고 밝혔다.이 센터는 AI가 금융서비스 기획부터 개발, 테스트까지 전 과정에 참여하는 개발 환경을 구축하기 위해 마련됐다. 사용자가 원하는 기능을 일상적인 언어로 설명하면, AI가 이를 분석해 설계와 개발, 검증을 지원하는 방식이다.센터는 연구개발망에 기반한 통합 개발 체계를 제공한다. 주요 기능은 코드 자동 생성과 프로토타입 등 AI 개발, 보안 및 오류 실시간 AI 검증, 글로벌 최신 기술 적용 테스트 및 적합성 평가 등이다.KB국민은행은 KB AI Dev 센터를 외부 최신 AI 기술을 금융서비스 개발 과정에 적용하는 'AI 개발 전진기지'로 활용할 계획이다. 특히 클로드(Claude) 코드 등 글로벌 AI 코드 에이전트 솔루션을 실무 개발 프로세스에 직접 연계하는 패스트트랙 체계를 도입해 개발기간 단축을 추진한다.은행이 자체 개발한 하네스(Harness)도 적용했다. 하네스는 AI 에이전트를 안전하게 제어·운용하기 위한 설계 구조를 뜻한다. 국민은행은 요구사항 기획부터 코드 생성, 빌드, 테스트에 이르는 개발 전 과정에서 은행의 개발 표준과 보안 정책을 자동 반영하고, 실시간 검증을 통해 신뢰성과 품질을 높인다는 설명이다.KB국민은행 관계자는 "이번 센터 출범을 계기로 금융의 본질인 신뢰와 안정성에 기술의 혁신성을 더해 AI 개발 역량을 한층 강화할 것"이라며 "앞으로도 글로벌 AI 기술을 활용해 고객에게 더욱 편리하고 차별화된 금융 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.