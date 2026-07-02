닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

직장 내 괴롭힘 ‘셀프조사’ 막는다…노동부, 괴롭힘 매뉴얼 개정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010000916

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 07. 02. 14:53

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

사용자가 가해자로 신고되면 조사 시 사용자 배제
news_1782957663_1662576_m_1
직장 내 괴롭힘 금지제도 규정 및 제재 요약/고용노동부
앞으로 직장 내 괴롭힘 행위자로 사용자가 신고된 경우 조사 과정에서 해당 사용자를 배제하도록 권고해 이해충돌을 차단하고 조사위원 기피·회피 절차를구체화했다.

고용노동부는 직장내 괴롭힘 행위자로 사용자가 신고된 경우 조사 과정에서 해당 사용자를 배제하도록 '직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼'을 개정했다고 2일 밝혔다. 이번 개정안은 직장 내 괴롭힘을 보다 공정하게 조사하고, 현장에서 쉽게 판단할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

직장 내 괴롭힘 금지제도는 2019년 도입 이후 현장에 정착했지만 노동관서에 신고 건수는 꾸준히 증가했다. 직장 내 괴롭힘 사건은 2021년 7774건에서 2025년 16373건으로 매해 늘었다. 직장 내 괴롭힘은 반복적인 폭언·폭행, 따돌림, 부당한 업무지시, 사적 심부름, 합리적 이유 없는 업무 배제 등 여러 행위가 복합적으로 나타나는 경우가 많다.

소규모 사업장 지원도 강화된다.노동부는 50인 미만 사업장 중심으로 무료 예방교육을 확대하고 직장 내 괴롭힘 예방 캠페인을 지속 추진할 계획이다. 조사 단계에서는 노동감독관의 역할을 강화해 복합 사건을 전문적으로 처리할 수 있도록 판단전문위원회 운영을 활성화한다.

한편, 노동부는 이번 개정을 통해 사업장의 조사 신뢰도를 높이고노사 모두가 납득할 수 있는 기준을 정착시킬 것으로 기대하고 있다.

김영훈 노동부 장관은 "직장 내 괴롭힘은 누구도 혼자 감내해서는 안 되는 문제로 누구나 존중받으며 안심하고 일할 수 있는 일터를 만드는 것은 우리 사회가 함께 지켜야 할 기본 원칙"며 "감독관에게 폭언·폭행 등 부당한 행위를 했을 때 감독관의 조사 중지권 도입도 적극적으로 검토하겠다"고 말했다.






김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기