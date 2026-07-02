안병윤 예천군수, 첫 민생행보 재해현장 점검…집중호우 대비 안전관리 강조

2023년 수해지역 은풍 오류·감천 벌방 찾아 정비사업·주민 생활 점검

공사 중인 오류지구 공정·우기 안전관리 확인…벌방 주민 불편 청취

취임 당일 직원 상견례·통합관제센터 방문

2026 07 02 오류 자연재해위험개선지구 정비사업 현장점검(안전재난과)75 0 안병윤 군수는 2일 은풍면 오류리 자연재해위험개선지구 정비사업 현장에서 공사 관계자에게 사업 보고를 받고 있다/예천군

안병윤 경북 예천군수가 취임 후 첫 민생 일정으로 2023년 집중호우 피해지역을 찾아 재해예방사업 추진 상황과 복구 현장을 점검했다.안 군수는 2일 은풍면 오류리와 감천면 벌방리를 잇따라 방문해 재해예방사업 추진 현황을 점검하고 주민 의견을 청취했다.은풍 오류 자연재해위험개선지구 정비사업은 은풍면 오류리에서 효자면 보곡리 일원까지 총사업비 490억원을 투입해 한천 7.76㎞와 탑천·보곡천 등 소하천 3.59㎞, 교량 5곳, 취수보 6곳을 정비하는 사업으로 2028년 12월 준공을 목표로 추진되고 있다.안 군수는 공정률과 보상 추진 상황을 보고받고 시공 중인 교량과 취수보를 점검했다. 특히 우기 동안 하천 흐름에 지장이 없도록 자재와 장비를 철저히 관리하고, 기상 상황에 맞춰 공정을 탄력적으로 운영해 작업자와 주민 안전을 확보할 것을 주문했다.이어 지난해 말 재해복구사업을 마친 감천면 벌방지구를 찾아 사방시설과 세천, 진입로, 이주단지 등을 살폈다.벌방지구는 2023년 집중호우로 인명피해 3명과 주택 11동 피해가 발생한 지역으로, 군은 총사업비 154억원을 투입해 사방댐 9곳과 세천 1.48㎞, 진입로, 소교량 7곳을 정비하고 14필지 규모의 이주단지를 조성했다.안 군수는 주요 시설의 관리 상태를 확인하고 집중호우에도 시설이 정상적으로 기능할 수 있도록 지속적인 점검을 당부했다. 또 임시거주시설에서 생활하는 주민들을 만나 불편 사항을 듣고, 택지 매각과 주택 건립 등 후속 절차도 차질 없이 추진해 줄 것을 주문했다.안 군수는 "진행 중인 사업은 공정과 안전관리를 철저히 하고, 완료된 사업은 주민들이 변화를 체감하는지 끝까지 확인해야 한다"며 "현장의 목소리를 바탕으로 필요한 부분은 신속하게 보완하겠다"고 말했다.