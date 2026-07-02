고려 불상 양식 품은 ‘평창 상원사 제석천의좌상’ 보물 된다

제석천의좌상 등 고려·조선 문화유산 4건 보물 지정 예고

1-1.평창 상원사 목조제석천의좌상 및 복장유물 0 평창 상원사 목조제석천의좌상 및 복장유물. /국가유산청

4.안성 고신왕지 0 안성 고신왕지. /국가유산청

국가유산청은 '평창 상원사 목조제석천의좌상 및 복장유물'을 비롯해 '초조본 유가사지론 권3', '삼봉선생집 권1', '안성 고신왕지' 등 4건을 국가지정문화유산 보물로 지정 예고했다고 2일 밝혔다.이번에 지정 예고된 문화유산 가운데 가장 주목되는 대상은 '평창 상원사 목조제석천의좌상 및 복장유물'이다. 제석천상을 불화가 아닌 목조 불상으로 조성한 드문 사례로, 2008년 발견된 복장유물과 국보인 목조문수동자좌상의 발원문을 통해 적어도 1645년(인조 23) 이전에 제작된 조선 전기 작품으로 추정된다.불상은 의자에 앉은 자세와 통통한 얼굴, 높이 올린 상투 등에서 고려 후기 조각 양식의 특징을 계승하고 있다. 국가유산청은 조선 전기 불교 조각사의 흐름을 보여주는 것은 물론 당시 복장 납입 의식을 연구하는 데도 중요한 자료라고 평가했다.호림박물관이 소장한 '초조본 유가사지론 권3'도 희소성이 뛰어난 문화유산이다. 당나라 승려 현장이 번역한 총 100권 가운데 권3에 해당하는 판본으로, 현재까지 국내외에서 동일 권차가 확인되지 않은 유일본이다. 고려시대 유식학 연구 수준을 보여줄 뿐 아니라 한문을 우리말로 읽기 위해 달아놓은 석독구결이 정교하게 남아 있어 국어사 연구에도 중요한 자료로 꼽힌다.서울역사박물관 소장 '삼봉선생집 권1'은 조선 개국공신 정도전의 문집이다. 태조 때 간행된 초간본이 전란으로 흩어진 뒤 후손들이 자료를 모아 1465년(세조 11) 다시 간행한 중간본의 첫 권이다. 특히 이 판본에만 실린 이색의 발문은 문집의 초기 간행과 전래 과정을 밝히는 핵심 자료로 평가된다.장수역사전시관이 소장한 '안성 고신왕지'는 1414년(태종 14) 태종이 안성을 강원도 도관찰출척사로 임명하며 발급한 임명장이다. 1435년 이전 임명장에 사용된 '왕지'라는 명칭이 그대로 남아 있어 조선 초기 문서 제도의 변천을 보여주는 자료이며, 당시 관직 체계와 겸직 제도를 확인할 수 있는 중요한 고문서로 인정받았다.국가유산청은 "이번에 지정 예고한 문화유산은 30일간의 예고 기간 동안 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 보물로 최종 지정할 계획"이라며 "문화유산의 역사적·학술적 가치를 지속적으로 발굴하고 보다 합리적인 지정 제도를 통해 우리 문화유산의 가치를 널리 알리는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.