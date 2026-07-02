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삼성전기-일본 스미모화학그룹, 글라스 코어 생산 ‘합작법인’ 설립

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최인규 기자

승인 : 2026. 07. 02. 16:51

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출자 4800억…삼성전기 66%·동우화인켐 34%
올해 설립 절차 완료 이후 2027년 하반기 가동
[참고사진]삼성전기 유리기판
삼성전기의 유리기판. /삼성전기
삼성전기가 일본 스미모화학그룹 측과 '글라스 코어' 생산을 위해 합작법인을 설립한다. 이를 통해 글라스 코어의 안정적인 공급 기반을 확보하고, 차세대 패키지 기판 사업 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

2일 삼성전기는 일본 스미모화학그룹의 자회사 동우화인켐과 합작법인 GlaSSEM(가칭) 설립 계약을 체결했다고 밝혔다.

합작법인명인 'GlaSSEM'은 Glass, Samsung, Sumitomo, Electronic, Materials의 의미를 담은 사명이다. 두 회사의 차별화된 소재·공정 기술력을 바탕으로 차세대 반도체 패키지용 첨단 유리 소재 시장을 선도하겠다는 비전을 담았다는 게 삼성전기 관계자 설명이다.

두 회사의 전체 출자 규모는 약 4800억원 수준으로 지분율은 삼성전기가 66%, 동우화인켐이 34%다. 합작법인의 본사·생산 거점은 경기도 평택에 있는 동우화인켐 평택사업장 내에 마련된다. 관련 절차를 거쳐 올해 안으로 법인 설립이 최종 완료된다.

이에 생산 설비 구축과 공정 안정화, 품질 검증 등을 단계적으로 추진하고 오는 2027년 하반기부터 본격 가동될 예정이다. 삼성전기는 글로벌 빅테크 기업들의 유리기판 채용 수요에 선제적으로 대응할 방침이다.

장덕현 삼성전기 사장은 "글라스 코어의 핵심 경쟁력을 선제적으로 확보하기 위한 전략적 선택"이라며 "차세대 반도체 기판 시장의 패러다임을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

이와타 케이이치 스미토모화학그룹 회장은 "첨단 반도체 소재 분야에서 두 회사사의 경쟁력을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "지속적인 기술 협력으로 장기적인 파트너십을 이어가겠다"고 강조했다.
최인규 기자

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