인니 마나도, 신흥 휴양지 급부상…교원투어 “접근성 개선되며 주목”

[교원투어_사진자료] 교원투어, 마나도 패키지 이미지 1 0 인도네시아 마나도. /교원투어

인도네시아 마나도가 신흥 휴양지로 급부상했다.2일 교원투어가 예약 데이터를 분석한 결과에 따르면 올해 2분기 동남아 전체 예약에서 마나도가 차지하는 비중은 전 분기 대비 14%포인트 증가한 20% 수준이었다.이 같은 수요 증가는 직항 노선 개설로 접근성이 크게 개선된 데다 신규 목적지를 찾는 여행 트렌드가 반영된 결과로 분석된다는 게 교원투어 측의 설명이다.마나도는 광활한 휴화산 지형과 에메랄드빛 바다가 어우러진 자연경관으로 '인도네시아의 숨겨진 낙원'으로 불린다.마나도에 대한 관심과 여행 수요는 라이브커머스 채널 '이지타임딜' 방송에서도 확인됐다. 지난달 13일 진행한 마나도 편 라이브 방송이 높은 관심을 받으면서 같은 달 28일 앵콜 방송을 추가로 편성하기도 했다.교원투어는 마나도 여행을 알차게 즐길 수 있는 '동남아의 숨은 보석 마나도 5일' 상품을 선보였다. 해당 상품은 노팁·노옵션·노쇼핑으로 구성됐으며, 파라다이스 호텔 골프 앤 리조트에 숙박한다. 리조트 내에서 산호초와 열대어를 감상할 수 있는 코랄 투어를 비롯해 탕코코 국립공원, 리하가섬, 투난 폭포 관광과 야간 낚시 일정 등이 포함됐다.교원투어 관계자는 "직항 노선 개설 후 접근성이 크게 개선되면서 주목받고 있다"며 "자연친화적 환경과 차별화된 해양 액티비티를 앞세워 여행 수요를 지속적으로 공략할 계획"이라고 말했다.