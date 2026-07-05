닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 서비스

픽코파트너스, 플렌트스터디카페에 통합 무인 솔루션 공급

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703001608062

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 07. 05. 09:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

/제공 픽코파트너스


무인 매장 자동화 솔루션 기업 픽코파트너스는 스터디카페 프랜차이즈 '플렌트스터디카페'에 좌석 예약과 출입 관리 기능을 연동한 통합 키오스크 시스템을 공급했다고 5일 밝혔다.


최근 스터디카페와 독서실은 이용권 종류와 좌석 유형이 다양해지면서 운영 과정에서 관리해야 할 데이터가 늘어나고 있다. 이에 따라 이용권 결제부터 좌석 배정, 입·퇴실 관리, 회원 정보 확인 등을 하나의 시스템에서 처리하는 무인 운영 솔루션 도입이 확대되는 추세다.


플렌트스터디카페는 이번 시스템 도입을 통해 이용자가 키오스크에서 좌석 선택과 결제를 비대면으로 진행하고 즉시 입장할 수 있도록 했다. 운영자는 관리자 프로그램을 통해 매장 이용 현황과 예약 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.


픽코파트너스의 통합 키오스크 시스템은 좌석 예약, 이용권 결제, 출입 통제, 모바일 애플리케이션 연동, 통합 관리자 기능 등을 지원한다. 회사 측은 현재 전국 3500여 개 매장에 관련 시스템을 공급하고 있으며, 매장 규모와 좌석 배치, 이용 형태에 맞춘 운영 환경을 제공하고 있다고 설명했다.


모바일 앱 연동 기능을 이용하면 방문 전 실시간 좌석 현황을 확인할 수 있으며 운영자는 예약 정보와 현장 이용 데이터를 통합 관리할 수 있어 운영 효율성을 높일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.


픽코파트너스는 플렌트스터디카페를 비롯해 딩글, 비에이블, 지공 등 국내 스터디카페 브랜드에 솔루션을 공급하고 있다. 최근에는 고등학교 열람실과 지방자치단체 청소년독서실, 공공 학습센터 등 공공 교육시설로도 사업 영역을 확대하며 시설별 운영 환경에 맞춘 관리 시스템을 고도화하고 있다고 밝혔다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기