하나금융, 20기 스마트 홍보대사 발대식 개최

올해 역대 가장 많은 1642명 지원자 중 50명 선발

‘함께 성장하며, 행복을 나누는 금융’ 주제로 활동

[사진자료④] 하나금융그룹, 20기 스마트 홍보대사 발대식 개최! 0 함영주 하나금융그룹 회장(가운데)이 2일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 진행된 '제20기 스마트(SMART) 홍보대사' 발대식에서 새롭게 선발된 50명의 대학생들과 함께 기념 촬영을 하고 있다./하나금융그룹

하나금융그룹은 지난 2일 하나금융그룹 명동사옥에서 제20기 스마트(SMART) 홍보대사 발대식을 가졌다고 3일 밝혔다. 선정된 대학생 홍보대사 50명은 이날부터 약 2개월간의 공식 활동을 시작하게 된다.스마트(SMART) 홍보대사는 2012년 금융그룹 최초로 시작된 하나금융 대표 대학생 홍보대사 프로그램이다. 현재까지 총 1060명의 대학생이 활동을 수료했다. 올해는 역대 가장 많은 1642명이 지원했다.이번 스마트 홍보대사는 미래 주요 손님인 청년세대와 그룹을 잇는 소통 파트너로서 '함께 성장하며, 행복을 나누는 금융'이라는 그룹 미션을 주제로 활동한다. 'Ha.Ha.Ha'를 모토로 온·오프라인 브랜드 홍보 활동 'Happy Hana', 취약계층 대상 사회공헌 활동 'Harmony Hana', 청라 하나드림타운을 거점으로 한 현장 활동 'H.Q Hana' 등을 수행할 예정이다.올해는 그룹 주요 사업과 연계한 현장 중심 활동도 강화했다. 홍보대사들은 청라 하나드림타운을 견학하고 지역 주민 및 소상공인과 연계한 홍보 아이디어를 발굴한다. 또 '아이디어 리그'를 통해 신사업 및 미래 금융 분야에 대한 참신한 아이디어를 제안하며 그룹의 미래 경쟁력 강화에도 힘을 보탤 계획이다.국내외 사회공헌 활동도 이어간다. 국내에서는 취약계층을 위한 봉사활동과 금융교육을 진행하고, 해외에서는 인도네시아 '하나 해피클래스(Hana Happy Class)' 조성 및 교육·문화 봉사활동에 참여할 예정이다.함영주 회장은 "대학생만의 참신한 시각과 아이디어로 그룹의 미션을 새롭게 해석하고 청년 세대와 그룹을 연결하는 가교 역할을 해주길 기대한다"며 "실패를 두려워하지 말고 모든 활동에 적극적으로 도전하며 많은 것을 배우고 성장하는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.