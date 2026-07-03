현대차 정몽구재단, 기후테크 스타트업 공개강연 성료

에너지 대전환 방향 제시

clip20260703132328 0 현대차 정몽구 재단은 3일 기후위기 해결에 관심 있는 대중과의 소통을 확대하기 위한 '2026 그린 소사이어티 공개강연 시리즈'를 개최했다고 밝혔다./현대차 정몽구재단

현대차 정몽구 재단은 3일 기후위기 해결에 관심 있는 대중과의 소통을 확대하기 위한 '2026 그린 소사이어티 공개강연 시리즈'를 개최했다고 밝혔다.지난 2일 서울 명동 온드림 소사이어티에서 열린 강연에는 기후테크 연구의 의미를 공유하고, 올해로 세 번째를 맞이한 이번 강연은 '에너지 트릴로지(Energy Trilogy): 기후테크가 바꾸는 에너지의 생산·전환·활용'을 주제로 진행됐다.이번 행사는 에너지 전환을 가능하게 하는 기후기술을 미래세대의 눈높이에서 쉽게 전달하고, 기술이 실제 산업과 사회에 어떻게 적용될 수 있는지 함께 논의하는 소통형 강연으로 마련됐다.행사는 강수일 유엔 기후기술센터·네트워크(UN CTCN) 대한민국 협력연락사무소 부소장의 기조강연으로 시작됐다. 강수일 부소장은 '기후변화대응을 위한 기후기술혁신 및 협력'을 주제로, 기후기술이 연구개발 단계를 넘어 실제 현장에 적용되고 확산되기 위해서는 국제협력과 실증 기반의 기술 전환이 중요하다고 설명했다.강 소장은 "친환경 에너지의 장기적 보급과 확산을 위해서는 에너지 저장, 에너지 시스템 통합, 회복력 있는 에너지 시스템, 에너지 이동 및 전송 분야에서 연구개발과 실증이 시급히 이루어져야 한다"고 강조했다.정무성 현대차 정몽구 재단 이사장은 "에너지 전환은 기후위기 대응의 핵심 과제이며, 이를 실현하기 위해서는 기술의 개발뿐 아니라 사회적 이해와 공감이 함께 뒷받침되어야 한다"며 "재단은 앞으로도 그린 소사이어티를 통해 연구실의 기후기술이 실제 산업과 사회 현장으로 확산될 수 있도록 지원하고, 미래세대와 함께 기후기술의 가능성을 논의하는 장을 지속적으로 마련하겠다"고 밝혔다.