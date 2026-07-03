한화토탈에너지스, 주요 수지 제품 가격 인하…고객사 상생 협력 강화

PE·PP 제품 톤당 최대 20만원까지 인하

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한화토탈에너지스가 중소 고객사와 상생 협력을 위해 주요 수지 제품의 공급 가격을 인하한다.한화토탈에너지스는 3일, 국내 플라스틱 가공 고객사에 공급하는 PE(폴리에틸렌)와 PP(폴리프로필렌) 제품 가격을 톤당 최대 20만원까지 인하한다고 3일 밝혔다.이번 가격 인하는 중동 사태로 인한 원료 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 중소 고객사의 부담을 완화하고, 국내 제조업의 내수 공급망 안정화를 지원하기 위해 추진됐다.특히 한화토탈에너지스는 정부의 '나프타 수급 안정화 정책'을 통해 전쟁으로 상승한 원료 구매 비용의 일부를 지원받은 만큼, 그 지원 효과가 실제 산업 현장과 국민 생활까지 이어질 수 있도록 정책 취지에 맞춰 가격 인하를 결정했다.한화토탈에너지스는 6월부터 출하된 물량을 대상으로 인하된 가격을 한시적으로 적용한다.한화토탈에너지스의 주요 수지 제품은 포장재와 필름 등 생활 필수품에 폭넓게 사용되기 때문에 이번 가격 인하는 중소 고객사의 부담 완화와 더불어 소비자 물가 안정에도 일정 부분 기여할 것으로 기대된다.한화토탈에너지스 관계자는 "PE와 PP는 의료, 보건용품은 물론 식품 포장재와 생활용품, 산업 전반에 사용되는 필수 소재인 만큼 안정적 공급이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 정부, 고객사와 긴밀히 협력하며 국내 제조업과 국민 생활을 뒷받침하는 책임 있는 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.