밀양 경제 주역들 한자리에… ‘제3회 밀양시 기업인의 날’ 성료

밀양상공회의소, 지역 기업인 노고 격려 및 '신기업가정신(ERT)' 실천 다짐

사회공헌 협약 체결 및 AI 특강 등 미래지향적 화합의 장 마련

temp_1783212145016-horz 0 주보원 밀양상공회의소 회장(삼흥열처리 회장)이 '제3회 밀양시 기업인의 날' 기념식에서 기념사를 낭독하고 있다. /오성환 기자

temp_1783212145020.1457989102-crop 0 '제3회 밀양시 기업인의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 수상한 (주)자양모방 강은철 대표이사(오른쪽)와 산업통상자원부 장관 표창을 수상한 대동석재 백상호 대표(왼쪽) 가 밀양상공회의소 주보원 회장(중앙)과 함께 기념 촬영을 하고 있다. /오성환 기자

temp_1783212145019.1457989102 (1) 0 (주)카코리아 김세현 대표(오른쪽)가 밀양시민장학재단에 장학기금 500만원을 기탁한 뒤 안병구 밀양시장과 기념 촬영을 하고 있다. /오성환 기자

경남 밀양 지역 기업인들이 한자리에 모여 지역경제 발전을 이끈 성과를 공유하고 상생과 혁신을 다짐했다.밀양상공회의소는 지난 3일 아리나호텔에서 '제3회 밀양시 기업인의 날' 행사를 개최했다고 5일 밝혔다.행사에는 안병구 밀양시장과 허홍 밀양시의회 의장을 비롯해 지역 기업인과 기관·단체장 등 150여 명이 참석했다.이번 행사는 지역경제 발전에 기여한 기업인을 격려하고 기업과 지역사회가 함께 성장하는 '신기업가정신(ERT)' 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다.시상식에서는 지역경제 발전과 사회공헌에 기여한 기업인들이 수상의 영예를 안았다. 국무총리 표창은 ㈜자양모방 강은철 대표이사가 받았으며, 산업통상자원부 장관 표창은 대동석재 백상호 대표에게 수여됐다.대한상공회의소 회장 표창은 ㈜호정산업 이광열 대표이사, ㈜국제미디어 장세웅 대표이사, 태원기전㈜ 배근한 대표이사가 받았다.우수기업인상은 밀양제일영농조합법인 구본주 대표이사에게, 자랑스러운 기업인상은 대동석재 백상호 대표와 삼진산업㈜ 박준희 대표에게 돌아갔다.부흥자원과 ㈜카코리아 김세현 대표는 밀양시 인재 육성을 위한 장학금 500만원을 기탁하며 지역사회 나눔에도 동참했다.행사에서는 기업 경쟁력 강화를 위한 특강도 마련됐다. 서정애 ㈜RE:ACADEMY 강사가 'AI 기본 개념과 다양한 활용 사례'를 주제로 강연을 진행해 참석 기업인들의 관심을 모았다.밀양상공회의소는 신기업가정신을 바탕으로 사회공헌 활동도 확대하고 있다. 최근 ERT 사회공헌사업 지원 협약을 체결하고 밀양시장애인복지관 복지 프로그램 운영을 지원하는 한편, 밀양시 자율방범연합대와 이·통장연합회 등 지역사회 단체에 대한 지원도 이어가고 있다.주보원 밀양상공회의소 회장은 "기업은 경제적 역할을 넘어 지역사회 문제 해결에도 함께해야 한다"며 "지역에서 얻은 성과를 지역사회에 환원하고 상생하는 기업문화를 만들어 가겠다"고 말했다.