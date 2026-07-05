경기도, 찾아가는 복지…고유가 지원금 97.5% 지급

정보에 약한 기초수급자-차상위는 99% 지급

경기도청 전경(2) 0 경기도청.

고유가 장기화로 가계 부담을 겪는 도민들을 위해 경기도가 추진한 '고유가 피해지원금' 사업이 97.5% 지급률을 기록하며 마무리됐다. 일방적인 신청 유도 방식에서 벗어나 소외계층을 직접 찾아가는 경기도의 '적극행정'이 민생 안정 역할을 했다.5일 경기도에 따르면 지난 4월 27일 취약계층 대상의 1차 지급으로 시작된 고유가 피해지원금 사업이 지난 3일 최종 마감됐다. 1·2차 합산 결과 총 지급 대상자의 97.5%에 달하는 912만 5000명의 도민에게 총 1조 1955억 원의 재원이 지급된 것으로 집계됐다.이번 사업에서 기초생활수급자와 차상위계층 등 1차 취약계층 대상 지급률은 99%에 달했다. 정보 부족 등으로 인한 누락을 막기 위해 경기도가 31개 시·군과 협력해 현장 중심의 '찾아가는 신청 서비스'와 대리 신청 체계를 가동한 결과로 풀이 된다. 시군별로는 가평군과 오산시, 광명시 등이 현장 밀착형 행정을 전개하며 높은 지급률을 견인한 것으로 나타났다.경기도의 이번 지원책은 단순한 현금성 복지를 넘어 소상공인 잡기 등 '지역경제 활성화'라는 선순환 효과로 이어졌다. 중소벤처기업부 조사에 따르면, 2차 지원금 지급 직후인 5월 18일부터 3주간 도내 소상공인 매출이 전년 동기 대비 9% 급증한 것으로 집계됐다. 도가 투입한 민생 재원이 골목상권의 소비 마중물 역할을 해낸 셈이다.현재까지 지급된 지원금의 사용률은 약 88.6%를 기록 중이며, 미사용 잔액은 오는 8월 31일 이후 자동 소멸된다. 도는 마지막 한 명의 도민까지 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 남은 두 달간 사용 독려 홍보를 이어갈 방침이다.김진효 경기도 복지정책과장은 "도민들의 실질적인 부담을 완화하고자 현장 밀착형 복지를 펼친 것이 높은 결실로 이어졌다"고 평가하며 "사용 기한인 8월 31일이 지나면 잔액이 소멸되는 만큼 기한 내 사용을 당부드린다"고 전했다. 김 과장은 또 "현장에 답이 있다는 자세로 민생 안정을 위한 행정적 노력을 멈추지 않겠다"고 강조했다.