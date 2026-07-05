강훈식 “반도체 호황 추가 세수, 미래세대 투자 재원으로”

강 비서실장은 이날 오후 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 고위 당정협의회에서 "대한민국의 미래를 좌우할 절체절명의 시기에 반도체 호황 등으로 발생한 추가 세수를 허투루 써선 안 될 것"이라며 이같이 말했다.
강 비서실장은 "추가 세수로 기금을 조성해 3대 메가프로젝트 지원을 포함한 미래 성장 능력 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원 등 대한민국의 미래에 과감한 투자를 하고자 한다"며 "미래 대응기금 신설은 대체불가 대한민국 실현의 초석이 될 것"이라고 했다.
강 비서실장은 집권 2년 차 국정 운영 방향도 3대 메가프로젝트와 연결했다. 그는 "집권 2년 차는 대체불가 대한민국을 속도감 있게 구현해 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출해야 하는 시점"이라며 "3대 메가프로젝트가 그 역사적 시발점이 될 것"이라고 했다.
강 비서실장은 이어 "전 세계가 인공지능, AI 혁명에 사활을 걸고 경쟁하고 있는 지금 이번 프로젝트는 대한민국의 20년, 30년의 미래를 결정할 새로운 성장 능력을 설계하는 일"이라고 설명했다.
또 "기존의 동일한 산업을 전국에 분산 배치하는 방식이 아니라 지역별 강점을 기반으로 세계적 수준의 산업 클러스터를 구축하겠다는 것"이라고 밝혔다.
수도권 1극 체제를 넘어 지역별 산업 생태계를 키우겠다는 구상도 재확인했다.
강 비서실장은 "미국의 실리콘밸리와 텍사스 벨트처럼 우리도 수도권의 한계를 넘어 각 지역의 산업 기반과 잠재력에 맞는 AI 반도체 혁신 생태계를 조성해야 한다"고 말했다.
이어 "그것이 글로벌 AI 반도체 경쟁에서 살아남고, 나아가 세계를 선도하는 길일 것"이라고 했다.
강 비서실장은 반도체 외 첨단산업의 지방 도약도 강조했다. 그는 "정부는 반도체 외에도 바이오, 항공 등 첨단산업이 지방에서 새로운 도약을 할 수 있도록 기업의 요구를 적극 수용하고, 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "지방정부가 지역 특성에 부합한 발전 계획을 강구해주면 중앙정부가 적극 호응해 지방 주도 성장을 반드시 실현해 나가겠다"고 약속했다.