한 총리 “3대 메가프로젝트 속도감 있게 추진…원팀 되면 좋은 결과 나올 것”

고위당정협의회 발언하는 한성숙 국무총리<YONHAP NO-7958> 0 성숙 국무총리가 5일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다./연합뉴스

한성숙 국무총리는 5일 취임 후 처음 열린 고위당정협의회에서 "3대 메가프로젝트를 속도감 있게 추진하면 대한민국의 새로운 성장 시대를 열어갈 수 있을 것"이라고 밝혔다. 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 향후 30년 국가 경쟁력의 핵심 축으로 보고 당정청과 민간의 협력을 당부한 것이다.한 총리는 이날 오후 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회 모두발언에서 "당정청이 모두 원팀이 되고, 여기에 민간까지 함께 원팀이 되면 정말 좋은 결과가 나올 것"이라며 이같이 말했다.한 총리는 "산업화와 정보화를 어느 나라보다도 성공적으로 일궈낸 경험은 AI 시대에도 세계를 선도할 수 있는 충분한 자격과 노력의 기반이 될 것"이라며 "3대 메가프로젝트에 대해 "대한민국의 또 다른 도약을 이끌 국가 미래 전략"이라고 했다.그러면서 "반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 하나의 큰 그림으로 연결해 향후 30년의 국가 경쟁력을 구성하는 굉장히 도전적인 과제"라며 "3대 메가프로젝트를 속도감 있게 추진하면 대한민국에 새로운 성장 시대를 열어갈 수 있을 것"이라고 했다.한 총리는 올 하반기 국정 성과를 위해 당의 입법 뒷받침도 요청했다. 그는 "올 하반기는 이러한 국가 비전을 구체적 성과로 만들어내기 위해 함께 더 힘을 모아야 한다"며 "민생경제 회복과 직결되는 법안들이 하루빨리 국회를 통과해 민생 현장에 활력을 불어넣어야 한다"고 했다.본격적인 장마·폭염철 대응도 당부했다. 한 총리는 "국민의 생명과 안전을 최우선에 두고, 취약 지역과 취약 계층을 중심으로 현장을 빈틈없이 점검하겠다"고 말했다.