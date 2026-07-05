당정 “3대 메가프로젝트 국가 역량 총집중”…미래대응기금 신설도 논의

9차 고위당정협의회…서남권에 '기업형 첨단도시' 조성 등

2026070501000306600016581 0 한성숙 국무총리와 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표, 강훈식 대통령비서실장 등 참석자들이 5일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 이동하고 있다./송의주 기자

더불어민주당과 정부 대통령실은 5일 고위당정협의회를 열고 3대 메가프로젝트 추진 방안에 국가 역량을 총 집중하기로 했다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관 백브리핑에서 "당정은 AI 혁명의 주도권을 확보하기 위해 3대 메가프로젝트에 국가적 역량을 집중할 필요가 있다는 데 공감했다"며 이같이 밝혔다. 강 대변인은 "메모리 분야 초격차 경쟁력을 확보하고 대체 불가 K-반도체 강국을 실현하기 위해 생산 거점 조기 완성, 반도체 성장 거점 전국 확산, 차세대 반도체 시장 선점에 총력을 기울이기로 했다"고 말했다. 이어 "AI 데이터센터 구축에 차질이 없도록 전력·부지 인허가 등을 전폭 지원하고, AI 데이터센터와 피지컬 AI를 수출 산업으로 육성하기 위한 지원 사업도 추진하겠다"고 했다.인프라 확충 방안도 논의했다. 강 대변인은 "반도체 공장과 AI 데이터센터 등 대규모 전력 수요에 대응하기 위해 전력 인프라를 선제적으로 확충하고, 다중 수원 체계를 구축하기로 했다"고 밝혔다. 그는 "기업의 서남권 반도체 투자 계획이 지역 성장으로 이어지도록 생산·혁신·정주가 융합된 기업형 첨단도시를 서남권에 조성해 제2의 반도체 생산 거점으로 육성할 계획"이라고 말했다.강 대변인은 "당은 3대 메가프로젝트 지원 TF를 출범한 만큼 관련 법안 통과 지원 등 필요한 후속 조치를 적극 뒷받침하기로 했다"며 "정부는 관계 부처, 지방정부, 국회가 원팀이 돼 기업의 대규모 투자 계획이 적기에 이행되도록 지원하겠다고 밝혔다"고 전했다.당정은 하반기 국정운영 방향도 논의했다. 강 대변인은 "물가 안정과 고용 개선 등 민생 체감 경기 안정에 총력을 기울이는 한편, 투자·수출 활성화로 경제 활력을 뒷받침하기로 했다"며 "국토대전환 프로젝트와 3대 메가프로젝트를 차질 없이 추진해 지방 주도 성장 기반을 확고히 하고, 청년의 성장과 자립을 적극 지원하기로 했다"고 밝혔다.3분기 중점 추진 법안도 선정했다. 강 대변인은 "입법 추진 상황과 중요도, 시급성 등을 종합적으로 고려해 3분기 중점 추진 법안을 선정했다"며 "법안 추진 단계별 맞춤형 입법 지원을 추진하고, 부처 간 이견이 없는 법안은 신속 조정하는 등 적기 입법에 총력을 다하겠다"고 말했다.당정청은 미래대응기금 신설도 논의했다. 강 대변인은 "추가 세수를 미래 세대와 대한민국 성장 동력, 양극화 대응 등에 사용하겠다는 정부의 입장에 공감했다"며 "3대 메가프로젝트 지원과 미래대응기금 신설 등을 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.