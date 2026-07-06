삼성물산, ‘래미안 원페를라’로 ‘런던 디자인 어워즈’ 2년 연속 수상

서울 서초구 래미안 원페를라 외관 0 삼성물산 건설부문이 '2026 런던 디자인 어워즈' 건축 디자인 부문에서 금상을 받은 서울 서초구 '래미안 원페를라' 아파트 외관./삼성물산

삼성물산 건설부문이 국제 디자인 공모전에서 2년 연속 수상하며 래미안 브랜드의 디자인 경쟁력을 인정받았다.삼성물산은 '2026 런던 디자인 어워즈(London Design Awards)' 건축 디자인 부문에서 서울 서초구 '래미안 원페를라'의 외관과 커뮤니티 디자인으로 금상(GOLD)을 받았다고 6일 밝혔다.런던 디자인 어워즈는 국제 시상식 협회(IAA)가 주관하는 글로벌 디자인 공모전으로, 건축과 인테리어, UX·UI 등 다양한 분야의 우수 디자인을 선정한다. 올해는 40여 개국에서 약 2000개 작품이 출품됐으며, 글로벌 심사위원단이 창의성과 완성도 등을 종합 평가해 수상작을 선정했다.'래미안 원페를라'는 '단 하나의 빛나는 주거 경험(ONE & ONLY of the Essence)'을 콘셉트로, 단순한 주거공간을 넘어 차별화된 생활 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.외관은 수평·수직 요소를 강조한 입면 디자인과 커튼월룩, 수직 루버 등을 적용해 입체감을 높였으며, 브라운 계열 마감으로 모던한 이미지를 구현했다. 지하 드롭오프존과 공용 로비에는 석재와 조명, 금속 디테일을 활용해 고급스러운 분위기를 연출했다.커뮤니티 공간은 단지명인 '페를라(PERLA·진주)'에서 착안한 클래식 디자인을 적용했다. 로비와 스카이라운지, 다이닝 레스토랑, 피트니스, 수영장, 도서관 등에 다양한 고급 마감재와 헤링본, 모자이크, 웨인스코팅 등의 디자인 요소를 반영해 품격 있는 공간을 구현했다.삼성물산은 2024년 세계 3대 디자인 어워드를 석권한 데 이어 지난해에는 독일 iF 디자인 어워드와 미국 IDEA 디자인 어워드 등을 포함해 국제 디자인 공모전에서 총 7건을 수상했다. 지난해 '래미안 원펜타스'에 이어 올해 '래미안 원페를라'까지 런던 디자인 어워즈에서 2년 연속 수상하며 래미안의 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장)은 "래미안의 축적된 경험을 바탕으로 삶과 주거 공간의 가치를 함께 높이는 디자인을 지향한다"며 "고객이 누리는 라이프스타일 속 경험의 깊이를 더해줄 차별화된 솔루션을 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.