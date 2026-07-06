경기도 “노후교량 주변도로 사고 징후 미리미리 체크한다”

지방재정공제회 주관 '재난안전 예방사업' 선정

경기도 포트홀 0 경기도 관리차량이 도내 한 노후교량 연결도로에 발생한 포트홀을 특별점검하고 있다. /경기도

도로 포장 상태만 보면 교량 등 도로 시설물의 재난 징후를 확인할 수 있는 경기도 연구용역이 한국지방재정공제회에서 주관하는 '2026년 자치단체 재난 예방 활동 지원사업'에 최종 선정됐다.이에 따라 경기도는 관련 사업비 1억 2500만원을 확보하게 됐다. 사후 보수에서 '선제적 재난 예방'으로 패러다임을 전환해 안전한 도로 환경을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.경기도는 노후 교량 구조물 주변의 위험 요인을 사전에 발굴하는 과학적 도로 관리 기획안을 이번 공모 사업에 신청해 사업 계획성의 우수성을 인정받았다고 6일 밝혔다.도는 구조물 상습 균열(포트홀 현상) 등이 대형 재난의 전조 증상일 수 있다는 점에 착안해 이번 '노후 구조물 주변 도로포장 조사·분석 용역'을 기획했다.도는 현재 운용 중인 '경기도도로포장관리시스템(GR-PMS)'의 데이터를 활용해 도내 노후 교량 및 구조물 주변의 파손 취약 구간을 선별할 계획이다. 이후 해당 위험구역을 대상으로 포장재 코어 채취 등 현장 조사를 실시해 표층 하부의 지지력 저하와 공동화 징후를 물리적으로 진단하게 된다.도는 이번 용역 결과를 바탕으로 현재 도로안전과에서 진행하고 있는 도로포장관리시스템과 연계해 지방도 보수를 제때 하게 돼 중장기적인 도로 유지보수 예산 절감 효과도 기대하고 있다.표명규 도 도로안전과장은 "단순한 도로의 포장 유지보수를 넘어 노후 구조물 주변의 위험 요인을 선제적으로 예방하는 과학적 도로 관리 시스템을 정립할 것"이라며 "촘촘한 도로 안전망을 구축해 도민이 안심하고 통행할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.