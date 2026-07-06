하늘길로 생명 지킨 13년…안동병원 닥터헬기, 응급환자 3748명 이송

의료취약지역 골든타임 확보 중추

응급의학과 전문의 현장 출동과 권역센터 연계

2. 안동병원_닥터헬기 (1) 0 경북 북부지역의 응급의료체계의 핵심역활을 수행하는 닥터헬기와 안동병원/안동병원

경북 안동시에 위치한 안동병원의 응급의료 전용헬기가 지난 13년간 응급환자 3748명을 이송한 것으로 나타났다.6일 안동병원에 따르면 경북 북부권은 물론 인접 지역까지 아우르는 응급의료 전용헬기가 올해 출범 13주년을 맞았다. 닥터헬기는 의료 접근성이 취약한 지역에서 발생한 중증응급환자에게 신속하고 전문적인 응급의료를 제공하기 위해 도입됐다.안동병원의 항공의료팀은 응급의학과 전문의 13명, 응급구조사 6명, 간호사 7명, 운항팀 9명으로 구성돼 있으며 365일 24시간 출동체계를 유지하고 있다.닥터헬기는 올해 6월 30일 기준 누적 출동요청은 4776건이며 이 가운데 중증응급환자 이송은 3743건, 이송 환자는 총 3748명에 달했고 영주, 문경, 봉화, 울진, 청송, 영양, 의성, 예천, 상주 등 경북 북부권은 물론 대구, 강원 태백, 충북 단양 등 인접 지역까지 이어지며 광역 응급의료 대응체계를 뒷받침하고 있다.또 단순한 환자 이송을 넘어 응급의학과 전문의가 직접 현장으로 출동해 초기 응급처치를 시행하고 최종 치료가 가능한 의료기관까지 신속하게 치료를 연계하는 역할을 수행하고 있다.안동병원에서 누적 이송환자를 분석한 결과 중증외상환자가 920명(24.5%)으로 가장 많았으며 응급 뇌질환 777명(20.7%), 심장질환 526명(14%) 등의 순으로 나타나 골든타임 확보가 예후를 좌우하는 중증응급질환에서 닥터헬기가 핵심적인 역할을 수행하고 있음을 보여준다.또 연령별로는 60세 이상 환자가 전체의 상당 부분을 차지해 고령화가 빠르게 진행되는 지역사회에서 닥터헬기가 필수 응급의료 기반으로 더욱 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.김권 안동병원 권역응급의료센터장은 "닥터헬기는 의료진이 환자를 기다리는 것이 아니라 환자에게 먼저 찾아가는 응급의료 시스템"이라며 "지역 간 의료 접근성 격차를 줄이고 골든타임 확보를 통해 더 많은 생명을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.