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“푸드테크, K브랜드 완성하는 미래 성장 전략”

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세종 정영록 기자

승인 : 2026. 07. 06. 18:00

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농식품부, 푸드테크 육성 계획 발표
300억 규모 성장펀드 조성 등 지원
사진 2
송미령 농림축산식품부 장관이 6일 경기 성남시에 위치한 두산로보틱스 이노베이션센터에서 열린 '푸드테크 대도약 선언식'에 참석해 발언하고 있다. /농림축산식품부
송미령 농림축산식품부 장관은 6일 "푸드테크는 케이(K)-푸드 가치를 극대화하고 K-브랜드를 완성하는 미래 성장 전략"이라고 밝혔다.

송 장관은 이날 오전 경기 성남시에 위치한 두산로보틱스 이노베이션센터에서 열린 '푸드테크 대도약 선언식'에 참석해 이같이 말했다. 푸드테크는 식품(Food)과 기술(Technology)의 합성어로 생산·유통·소비 전 과정에 첨단기술이 결합된 새로운 산업을 말한다. 조리로봇, 3차원 식품 프린팅, 대체 식품 생산 등이 핵심 기술로 꼽힌다.

농식품부는 이번 선언식을 통해 '제1차 푸드테크 산업육성 기본계획'을 발표했다. 지난해 시행된 푸드테크산업 육성에 관한 법률에 따라 수립된 첫 번째 법정 계획이다. 지역 산·학·연 중심 거점 특화 클러스터 조성 및 민간 주도 자생적 생태계 구축에 방점을 두고 4대 도약 전략(L.E.A.P)을 추진할 방침이다.

주요 추진 계획을 보면 지역 주도 푸드테크 산업 기반 구축(Local)에 나선다. 지역 앵커기업을 중심으로 농식품 혁신 클러스터를 마련하고, 지방정부·지역대학·연구기관·기업 등이 협력하는 체계를 전국적으로 확산한다. 푸드테크 기술별 연구지원센터도 현재 7개소에서 2030년까지 10개소로 확대한다.

또한 민간 생태계 기반 인재 육성 및 투자 활성화(Empowerment)도 추진한다. 기업 수요에 맞춘 인재양성을 위해 석사 과정으로 운영되던 푸드테크 계약학과를 올해부터 박사 과정까지 추가해 10개 대학에서 확대 운영한다. K-푸드 창업지원센터를 통해 기술창업 전 주기를 밀착 지원하고, 벤처연구팀 기술사업화 교육과정도 확충할 예정이다.

특히 예비·초기 창업자, 도약기 기업의 스케일업을 지원하기 위해 미래혁신 성장펀드를 올해 300억원 규모로 조성하고, 세컨더리펀드도 350억원 규모 마련한다. 정책펀드 누적 조성액을 올해 810억원에서 내년 1000억원 규모로 확대해 민간 주도 투자 생태계를 공고히할 방침이다.

K-푸드테크 글로벌 영토 확장 및 제조 혁신(Advancement)과 미래 기술 선도 및 선제적 규제 혁파(Pioneer/Platform)도 병행한다.

세계적 K-푸드 소비 열풍이 식품 수출에 그치지 않도록 기술·조리로봇·레시피·제품이 결합된 고부가가치 '수출 패키지 모델'을 발굴하고, 해외 진출을 전방위적으로 지원한다. 아이디어 단계부터 성장단계별 지원을 세분화하고, 소규모 기업도 쉽게 참여할 수 있는 현장밀착형 연구개발(R&D) 투자를 늘려 상용화 속도를 높일 구상이다.

송 장관은 "푸드테크의 경쟁력은 우수한 기술이 산업 현장에 얼마나 빠르게 적용되느냐에 달렸다"며 "원스톱 규제 개선과 혁신 펀드 조성 등 전폭적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 했다.
정영록 기자

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