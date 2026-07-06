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성남시의회 제10대 전반기 출범… 강상태 의장·정연화 부의장 선출

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성남 박준성 기자

승인 : 2026. 07. 06. 15:16

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시민 신뢰 회복·협치 의정 강조… 8일까지 상임위 구성 마무리
사진_강상태 의장, 정연화 부의장
성남시의회의 강상태 의장, 정연화 부의장./성남
성남시의회가 제10대 전반기 의장단을 선출하며 새로운 의회 운영의 출발을 알렸다.

성남시의회는 6일 열린 제311회 임시회 제1차 본회의에서 강상태 의원을 전반기 의장으로, 정연화 의원을 부의장으로 각각 선출했다. 이와 함께 회기 결정과 회의록 서명 의원 선출 등 안건을 처리하며 전반기 원 구성의 첫 절차를 마무리했다.

새롭게 선출된 강상태 의장은 당선 인사를 통해 시민의 뜻을 받드는 책임 있는 의회를 만들겠다는 의지를 밝혔다.

강 의장은 "시민의 신뢰를 회복하고 집행부에 대한 견제와 감시라는 의회의 본연의 역할을 충실히 수행하겠다"며 "재개발·재건축, 민생경제, 교육, 문화 등 시민 삶과 직결된 현안을 최우선 과제로 삼아 성과를 내는 의회를 만들겠다"고 말했다.

이어 "정쟁보다 정책, 대립보다 협치를 바탕으로 시민의 기대에 부응하는 의정활동을 펼치겠다"며 합리적인 의회 운영 방향도 제시했다.

정연화 부의장 역시 시민 중심의 의정활동을 약속했다. 정 부의장은 "시민의 행복과 안전, 성남의 발전을 최우선 가치로 삼고 책임감 있는 의정활동을 펼치겠다"며 "여야를 떠나 상호 존중과 소통을 바탕으로 시민에게 신뢰받는 성숙한 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이번 의장단 선출로 성남시의회는 전반기 원 구성에 속도를 낼 예정이다. 시의회는 7일 제2차 본회의를 열어 상임위원회와 특별위원회를 구성하고 각 위원장을 선출하며, 8일에는 부위원장 선임과 의석 배치를 완료해 제10대 전반기 원 구성을 마무리할 계획이다.

새 의장단 출범으로 성남시의회가 향후 민생 현안 해결과 집행부에 대한 견제·감시 기능을 어떻게 수행할지 관심이 모아지고 있다.
박준성 기자

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