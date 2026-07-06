다우니, 런드리고와 맞손…‘화이트 티’ 체험 프로모션 진행

생활빨래·이불빨래 서비스에 섬유유연제 적용

온·오프라인 연계 혜택으로 체험 기회 확대

사진_한국P&G ‘다우니 5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제’ 0 한국P&G가 선보인 '다우니 5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제'./한국P&G

한국P&G의 섬유유연제 브랜드 다우니가 비대면 세탁 플랫폼 런드리고와 손잡고 프리미엄 향을 앞세운 소비자 체험 확대에 나선다. 세탁 서비스 이용 경험과 제품 체험을 결합해 브랜드 접점을 넓히겠다는 전략이다.6일 업계에 따르면 다우니는 런드리고의 '생활빨래'와 '이불빨래' 서비스 전반에 자사 제품 '다우니 5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제 화이트 티'를 선보이는 공동 마케팅을 진행한다. 소비자가 세탁부터 배송까지 이어지는 과정에서 자연스럽게 제품의 향을 경험할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.또한 이용 고객에게는 집에서도 직접 사용해 볼 수 있도록 해당 제품 200㎖ 샘플 파우치가 한정 수량으로 제공된다.다우니 네이버 공식몰에서도 제품 구매와 런드리고 서비스 이용 혜택을 연계한 프로모션을 진행한다. 공식몰에서 '다우니 5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제'를 구매한 고객에게 런드리고 이용 20% 할인 쿠폰을 소진 시까지 제공한다.한국피앤지 관계자는 "소비자의 라이프스타일에 따라 세탁 방식이 다양해지는 만큼, 더 많은 고객들이 일상에서 다우니의 향을 경험할 수 있도록 이번 협업을 마련했다"며 "런드리고의 편리한 서비스와 다우니 '5성급 호텔 컬렉션 화이트 티'가 선사하는 차별화된 향기를 동시에 누려보시길 바란다"고 말했다.한편 '다우니 5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제'는 5성급 호텔에서 영감을 얻은 고급스러운 향이 특징인 제품이다. '화이트 티', '미스티크', '화이트 머스크', '화이트 코튼', '스프링 가든', '시트러스 앤 버베나' 등 총 6종으로 구성됐다.