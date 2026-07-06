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“긴장의 끈 놓지 마라”... 추미애 지사, 장마철 재난안전상황실 긴급 방문

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 07. 06. 16:03

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본격 장마철 맞아 재난대응체계 점검...부단체장 중심 상황관리 주문
첨단 기술 기반 가이드라인 가동...침수알람·자동차단 인프라 개선 지속
추미애
추미애 경기도지사가 6일 도청 재난안전상황실을 긴급 방문해 도내 재난대응 태세를 직접 점검하고 있다. /경기도
전국적인 장마가 본격화된 가운데 추미애 경기도지사가 재난안전상황실을 긴급 방문해 도내 재난대응 태세를 직접 챙겼다. 돌발적인 재난 사고에 대비한 비상 연락체계 가동과 선제적 주민 대피를 주문하며 현장 중심의 총력 대응을 예고했다.

6일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 오전 9시경 도청 재난안전상황실을 찾아 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등을 집중 점검했다. 지난 1일 제주도를 시작으로 장마전선이 전국으로 확대됨에 따라 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 선제적 행보다.

추 지사는 "모레까지 비가 더 거세게 쏟아질 것으로 보인다며 긴장의 끈을 놓지 말고 현장을 꼼꼼히 챙겨달라"고 주문했다. 이어 "재난 사고는 언제 어디서든 갑작스럽게 터질 수 있다"면서 "비상 상황 발생 시 곧바로 대응할 수 있도록 연락 체계를 완벽하게 유지해달라"고 거듭 당부했다.

이번 점검에서 추 지사는 피해를 최소화하기 위한 구체적인 가이드라인을 제시했다. 부단체장이 중심이 돼 상황을 총괄 관리하도록 하는 한편, 산사태·하천·지하공간 등 인명피해 우려가 큰 '3대 취약 유형'을 중심으로 사전 예찰과 통제를 한층 강화하라고 지시했다.

이어 "대피 발령 시에는 재난 예·경보시설뿐만 아니라 민방위 경보시설까지 적극적으로 활용해 도민들에게 긴급상황을 신속하게 전파하라"고 독려했다.

이에 따라 경기도는 지하공간 침수, 하천 급류, 산사태 우려 지역 등 재난 취약지역에 대한 사전 점검을 완료하고, 자율방재단 및 주민대피지원단과의 비상연락망을 고도화하는 등 본격적인 비상 근무 태세에 돌입했다.

경기도 관계자는 "올여름 풍수해에 빈틈없이 대비하기 위해 도-시·군-민간 합동 전담조직을 가동해 도내 96만여 개 취약시설에 대한 점검을 이미 마친 상태"라며 "첨단 기술을 기반으로 한 통제·대피 가이드라인을 철저히 운영하는 것은 물론, 지난 2월부터 침수감지 알람장치와 자동차단시설 등 취약 분야 인프라도 꾸준히 보완·개선해 나가고 있다"고 설명했다.
엄명수 기자

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