제10대 밀양시의회 개원…손문규 의장 “소통·협력으로 지역 발전 견인”

제10대 밀양시의회 힘찬 출발…손문규 의장·강창오 부의장 선출

시민 소통·지역 발전 최우선…4년간의 역동적 의정활동 본격화

밀양시의회 의장선거 077 0 취임 인사를 하는 손문규 의장. /오성환 기자

3. 20260706 제273회 밀양시의회 임시회 제1차 본회의 0 제10대 밀양시의회를 이끌어갈 손문규 의장(왼쪽부터), 강창오 부의장./밀양시의회

20260706_101957 0 전반기 밀양시의회 의장 선거. 의장에 출마한 손문규 의원이 정견 발표를 하고 있다. /오성환 기자

7. 20260706 제10대 밀양시의회 개원식-01 0 10대 밀양시의회 개원식에 참석한 의원들이 기념 촬영을 하고 있다. 뒤 왼쪽부터 시계 방향으로 이현민·박상현·허 홍·김태석·박진수·하원호·정희정·박미경·이영자·손문규 의장·강창오 부의장·박원태·김성백 의원) /밀양시의회

제10대 밀양시의회가 6일 첫 임시회를 열고 본격적인 의정 활동의 닻을 올렸다.경남 밀양시의회는 이날 오전 10시 제1차 본회의를 개최해 제10대 전반기를 이끌어갈 의장에 손문규 의원(더불어민주당, 2선)을, 부의장에 강창오 의원(국민의힘, 2선)을 각각 선출했다.오후 2시 본회의장에서 열린 개원식에는 안병구 밀양시장과 집행부 간부 공무원, 역대 의장, 의정회 임원, 당선 의원 가족 등이 참석해 새로운 의회의 출발을 축하했다. 행사는 의원 선서와 손문규 의장의 개원사, 기념 촬영 순으로 진행됐다.손문규 신임 의장은 개원사를 통해 "시민의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 소통과 협력을 바탕으로 집행기관과 함께 지역 발전을 견인하겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 "시민 모두가 살기 좋은 밀양, 미래 세대에게 희망을 주는 밀양을 만들기 위해 역동적이고 내실 있는 의정활동을 펼치겠다"고 강조했다.앞서 제10대 의원들은 지난 1일 충혼탑을 참배하며 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고, 시민을 위한 책임 있는 의정 수행을 다짐한 바 있다.한편, 밀양시의회는 오는 7일 제2차 본회의를 열어 상임위원회 및 특별위원회 위원을 선임하고, 의회운영위원회, 총무위원회, 산업건설위원회 위원장과 특별위원장 선출을 마쳐 원 구성을 마무리할 예정이다.