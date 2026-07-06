李정부·민주당 ‘청년 공략’ 총력…2030 이탈 위기감

李, 미래대응기금 신설·청년보좌역 재가동…당권주자도 공약 경쟁

2030 이탈에 '중장년 정당' 경고음…"반짝 반성 후 강경 회귀" 우려도

PYH2026070402940001300_P4 0 한성숙 국무총리가 지난 4일 오후 서울 서대문구 신촌에 위치한 원룸 밀집지역을 김동아 더불어민주당 의원, 박운기 서대문구청장 등과 함께 둘러보고 있다./연합

이재명 정부와 더불어민주당이 청년을 위한 정책을 전면에 내세우고 있다. 6·3 지방선거에서 2030 세대의 이탈이 뚜렷하게 감지되면서 이들의 지지세를 이끌어야 한다는 절실함이 커진데다, 전통적 지지 기반인 40~60대만으로는 앞으로의 선거에서 승리를 장담하기 어렵다는 위기감이 커지고 있다.6일 정치권에 따르면 정부와 여당의 '청년 중심' 기조는 지난 5일 고위당정협의회에서 '미래대응기금' 신설 추진으로 구체화됐다. 강훈식 대통령 비서실장은 기금 투자 방향으로 "미래 성장동력 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원"을 제시했다. 반도체 호황 등으로 늘어난 추가 세수를 미래세대 투자 재원으로 돌린다는 것이다. 청와대는 19개 부처의 청년보좌역 합동 회의를 이달부터 월 1회로 정례화하는 등 청년 접점 확대에도 나섰다.당과 원내에서도 청년을 겨냥한 목소리가 분출하고 있다. 전국청년위원장인 모경종 의원은 지난 3일 정년 연장과 관련해 "정년을 위해 청년의 출발선을 지울 수 없다"고 했고, 정년연장특위는 의견 수렴 기간을 9월 정기국회까지로 늦췄다. 김남국 의원은 라디오에서 "검찰개혁을 계속 이야기하는 것을 많은 2030세대가 싫어한다"고 했다. 한성숙 국무총리는 취임 후 첫 주말인 지난 4일 서울 신촌 원룸촌을 찾아 "청년주택 공급을 늘려야겠다"고 말했다. 8·17 전당대회를 앞둔 당권 주자들도 청년 공약 경쟁에 뛰어들어, 송영길 의원은 '2030 특별위원회' 설치를 내놨고, 김민석 전 국무총리는 '청년 친화 민주당' 토론회를 개최한다.여권이 총력전에 나선 배경에는 청년 지지 이탈이 있다. 한국갤럽 조사(6월 23~25일, 전국 1000명, 표본오차 ±3.1%p)에 따르면 민주당 지지도는 20대 20%, 30대 30%로 전체(41%)를 크게 밑돌았다. 우군으로 분류돼 온 20·30대 여성 지지도도 각각 31%, 36%로 40대 여성(61%)보다 낮았다. 지선 최대 승부처였던 서울시장 패배 역시 2030 세대 이탈이 원인 중 하나로 꼽힌다.민주당의 2030 마음잡기는 일회성 '청년 마케팅'이 아닌 실제 노선 변화로 이어져야 성공할 수 있다는 목소리가 나온다. 민주당은 2021년 4·7 재보궐 참패 직후에도 초선 5명이 조국 사태 반성문을 냈다가 강성 지지층으로부터 '초선 5적'으로 몰려 곤욕을 치른바 있다. 아울러 김한규 의원은 지난 1일 당 토론회에서"2021년에도 같은 주제로 토론했는데 5년이 지나도 달라진 게 없다"고 지적했다. 정책과 인사에서는 청년을 앞세우면서도 당권 경쟁의 화두는 여전히 검찰 보완수사권 폐지와 '적통' 논쟁에 머물러 있다는 지적도 제기된다.이런 위기감 속 전당대회 최고위원 경선에서도 20·30대 청년 후보들의 출마가 잇따르고 있다. 김형남 전 군인권센터 사무국장이 지난 3일 출마를 선언했고, 정민철 당 정책위 부의장이 오는 7일 선언을 앞둬 세대교체가 새로운 변수로 주목되고 있다.