기정원 인공지능혁신추진단, 스마트공장 우수 구축사례 확산

스마트공장 우수사례 컨소시엄 발굴 나서

TIPA 전경 1★ 0 중소기업기술정보진흥원 전경/기정원

중소기업기술정보진흥원 인공지능혁신추진단은 스마트공장 지원사업의 우수 구축 사례를 발굴하고 성과를 확산하기 위해 '2026 스마트공장 지원사업 우수사례 컨소시엄 선정' 참가 기업을 모집한다고 6일 밝혔다.이번 우수사례 선정은 스마트공장 지원사업에 참여한 기업의 우수 성과를 공유하고 제조 현장의 디지털 전환 성공모델을 확산하기 위해 마련됐다. 도입기업과 공급기업으로 구성된 컨소시엄 단위로 신청 가능하다.대상은 2021년 이후 스마트공장 지원사업에 참여해 성공 판정을 받은 과제 컨소시엄이다. 참가를 희망하는 기업은 이날부터 24일까지 스마트공장 사업관리시스템을 통해 신청하면 된다.신청 기업은 요건 검토와 서면평가를 거쳐 우수사례 후보로 선정된다. 이후 추진단은 스마트공장 DX멘토단 공개투표를 통해 최종 우수사례 컨소시엄 5개를 선정할 예정이다.평가에서는 생산성과 품질 등 공정 개선 성과, 매출과 고용 등 경영 개선 성과, 솔루션 활용도, 종합기술서 등을 종합적으로 검토한다.선정된 기업에는 중소벤처기업부 장관 표창을 비롯해 글로벌 역량 강화 프로그램, 우수사례 홍보영상 제작, 우수사례집 수록, 노무 자문, 저리융자 우대, 포상금 등이 제공된다. 추진단은 우수사례로 선정된 기업의 성과를 홍보 콘텐츠로 제작해 스마트공장 지원사업의 대표 성공모델로 활용할 계획이다.안광현 기정원 인공지능혁신추진단장은 "스마트공장 구축을 통해 우수한 성과를 창출한 기업들의 경험과 노하우를 널리 공유할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"며 "제조혁신 성과를 보유한 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.