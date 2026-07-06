오리온, 창사 첫 분기배당 실시…주주환원 드라이브

고배당기업 요건 충족하며 배당정책 강화

현금배당 확대 통해 주주환원 실효성 제고

[오리온 사진자료] 오리온 신사옥 전경 이미지 0 오리온 신사옥 전경./오리온

오리온그룹이 창사 이래 처음으로 분기배당을 실시하며 기업가치 제고(밸류업) 정책 이행에 속도를 내고 있다. 지난달 수백억원 규모의 자기주식을 전량 소각한 데 이어 한 달 만에 현금배당 확대까지 이어가며 주주환원 정책을 구체적인 실행 단계로 끌어올렸다는 평가가 나온다.6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오리온과 오리온홀딩스는 이날 각각 이사회를 열고 창사 이후 처음으로 분기배당을 실시하기로 의결했다. 이에 따라 양사는 향후 연 2회(중간·결산) 정기 배당 체계를 운영하며 주주환원 정책을 구조적으로 정착시킨다는 계획이다.이번 분기배당 규모는 총 1023억원이다. 오리온은 692억원을 배당하며 배당기준일은 오는 21일, 지급 예정일은 다음달 6일이다. 오리온홀딩스는 331억원을 배당하고 배당기준일은 동일하며 지급일은 다음달 10일이다.업계에서는 이번 결정을 두고 오리온그룹이 주주가치 제고 로드맵을 선언에 그치지 않고 실제 이행 단계로 옮기고 있다는 평가가 나온다. 앞서 오리온은 지난해 6월 배당성향 20% 이상 유지 및 점진적 상향 등을 포함한 밸류업 계획을 발표했고, 오리온홀딩스도 올해 3월 주당 800원 이상 배당과 자사주 소각 등을 약속한 바 있다. 지난달 자사주 전량 소각 이후 현금배당까지 이어지며 정책 이행 속도가 빨라지고 있다.정부의 자본시장 활성화 정책과의 시너지도 눈에 띈다. 양사는 지난해 결산배당금을 큰 폭으로 확대하며 올해 1월 도입된 '배당소득 분리과세' 적용 대상인 고배당기업 요건을 선제적으로 충족했다. 이에 따라 오리온의 연결 기준 배당성향은 기존 26%에서 36%로, 오리온홀딩스는 30%에서 55%로 상향됐다. 대주주와 기관투자자, 소액주주 모두가 세제 혜택과 배당 수익률 제고라는 실질적 효과를 보게 된 셈이다.오리온 관계자는 "향후에도 3개년 배당정책에 따라 배당성향을 점진적으로 높여갈 계획"이라며 "지속적인 성장과 함께 주주가치를 제고하고, 성장과 주주환원이 선순환하는 구조를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.