조현민 한진 사장 “女 경영인 원하는 건 특혜 아닌 공정한 시장”

조현민 사장, 중소기업학회 세계총회서 기조연설

"여성 기업인, 보호 대상 아닌 산업혁신 주체"

ICSB 기조연설 (1) 0 조현민 한진 사장이 1일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 '2026 세계중소기업학회 세계총회에서 기조연설을 하고 있다./한진

조현민 한진 사장이 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 국제 학술행사에 참석해 여성 기업의 지속 가능한 성장과 공정한 시장 환경 조성의 필요성을 강조했다.6일 한진에 따르면 조 사장은 지난 1일(현지시간) 미국 연방하원의원 회관인 레이번 빌딩에서 열린 '2026 세계중소기업학회 세계총회(ICSB World Congress)'에 글로벌 석학 및 여성 리더들과 함께 참석해 기조연설과 패널 토론을 진행했다.조 사장은 '글로벌 보이스: 국경 없는 기업가 정신' 세션 기조연설에서 "전 세계 어느 국가에서든 여성 경영인이 진정으로 원하는 것은 정책적 특혜가 아니라 실력으로 경쟁할 수 있는 공정한 시장"이라고 말했다.조 사장은 여성 기업인을 보호의 대상이 아닌 산업 혁신을 이끄는 주체로 봐야 한다며, 계약 기회 확대와 투명한 평가 기준, 성장 단계에 맞는 금융 지원 등 실질적인 제도적 기반 마련이 필요하다고 강조했다.또 여성 경영인이 일자리 창출과 공급망 혁신, 지역 문제 해결에 기여하며 산업 전반의 변화를 이끌고 있다고 설명하며, 이들을 경제 성장의 핵심 동력으로 인식해야 한다는 점을 부각했다.조 사장은 이러한 여성 경영인 지원책이 사람 중심의 기업가 정신과 맞닿아 있다며, 기업가를 단순한 경제 주체가 아닌 사회적 가치를 창출하는 리더로 육성해야 한다는 ICSB의 취지에도 공감했다.실제로 한진 역시 중소상공인 지원을 위한 물류 서비스 '원클릭', 인플루언서 기반 물류 서비스 '원스타' 등을 통해 상생형 생태계 구축에 나서고 있다.조 사장은 "진정한 여성 경영인 지원 정책은 보호 장벽을 치는 것이 아니라 공정한 운동장을 조성하는 것"이라며 "이것이 결국 중소기업과 스타트업을 살리고 사람 중심의 기업가 정신을 실천하는 지름길이 될 것"이라고 강조했다.한편, 조 사장은 이날 기조연설 이후 조지워싱턴대학교에서 열린 '글로벌 관점의 여성 경영인' 패널 토론에도 참석해 국제 여성 리더들과 의견을 나눴다.