김윤덕 국토장관 “기업 시간표가 곧 국가 경쟁력”…메가프로젝트 ‘초고속 지원’ 선언

이미지 0 김윤덕 국토교통부 장관(가운데)이 지난 5월 서울 강남구 건설회관에서 진행된 '주택건설업계 타운홀 미팅'에서 발언을 하고 있다./국토교통부

김윤덕 국토교통부 장관이 정부의 '3대 메가프로젝트'를 이전에 없던 속도로 추진하겠다며 인허가와 기반시설 지원을 전면적으로 앞당기겠다고 밝혔다. 반도체 투자에 필요한 전력·용수와 교통망을 선제적으로 구축해 기업 투자가 지연되지 않도록 지원하겠다는 방침이다.김 장관은 6일 자신의 SNS를 통해 '이전에 없던 속도로, 반도체 초격차와 균형발전을 함께 이루겠습니다'라는 제목의 글을 올리며 "절차가 투자의 발목을 잡는 일은 없도록 하겠다"고 전했다.이날 이재명 대통령이 청와대에서 주재한 '메가프로젝트 민관합동 점검회의' 참석 직후 게시됐다는 점에서 정부 차원의 속도전을 강조한 것으로, 정부가 반도체 등 국가 전략사업 추진에 속도를 내겠다는 기조에 맞춰 국토부의 실행 의지를 구체화한 것으로 풀이된다.김 장관은 "기업이 원하는 곳에, 필요한 시점에, 필요한 기반을 공급하겠다"며 "계획·보상·설계·인허가 등을 법과 원칙 범위 안에서 가능한 한 병행 추진하겠다"고 했다.특히 반도체 산업의 핵심 인프라인 부지와 전력, 용수 공급을 선제적으로 추진하겠다고 강조했다. 다른 행정절차가 마무리되기를 기다리지 않고 기업이 실제 투자와 생산에 착수할 수 있도록 도로·철도 등 교통망과 물류체계, 정주여건까지 연계 지원하겠다는 계획이다.또 "이번 프로젝트는 일회성 이벤트가 아니라 대한민국의 미래와 국토균형발전의 역사적 전환점을 만드는 일"이라며 "수도권과 지방이 함께 성장하고 기업 투자가 일자리와 지역의 희망으로 이어지는 새로운 국가 성장 모델을 만들어야 한다"고 강조했다.이어 "기업의 시간표가 곧 대한민국 반도체 경쟁력의 시간표라는 각오로 임하겠다"며 "국토부가 할 수 있는 모든 지원을 다해 반도체 초격차와 지역 성장 기반을 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.