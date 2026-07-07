에이치모빌리티지케이, ‘지커 7X’ 사전예약 1000대 돌파 기념 이벤트

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테크놀로지 브랜드 지커(ZEEKR)의 국내 공식 딜러사인 에이치모빌리티지케이(대표이사 황호진)가 순수 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘지커 7X’의 국내 사전예약 1000대 달성을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.





지커 7X는 브랜드 글로벌 라인업 중 최초로 한국 시장에 도입된 5인승 전기 SUV 모델이다. 특히 중국 외 국가 중 최초로 페이스리프트(부분변경) 버전이 도입돼 주목을 받았으며, 국내 출시 한 달 만에 사전예약 1000대를 돌파했다.





이번 기념 이벤트는 에이치모빌리티지케이가 운영하는 수원, 인천, 판교 등 3개 전시장에서 동시에 진행된다. 이벤트 기간은 7일부터 15일까지다.





기간 내 전시장을 방문해 지커 7X 사전예약을 완료한 고객에게는 추첨을 통해 영종도 파라다이스 호텔 숙박권(1명)과 애플 워치(3명)를 증정한다. 아울러 행사 기간 중 전시장에서 차량 상담을 마친 고객에게는 투썸플레이스 모바일 상품권(5000원권)을 선착순으로 제공할 예정이다. 경품은 준비된 수량이 소진되면 조기 종료된다.





에이치모빌리티지케이는 국내 전기차 시장 공략을 위해 판매 및 서비스 네트워크 확충에도 속도를 내고 있다. 현재 임시로 운영 중인 수원 센터를 비롯해 인천 하우스, 판교 스페이스 등 총 3곳의 전시장을 가동 중이다.





올해 3분기에는 수원과 인천에 서비스센터를 순차적으로 개소해 사후서비스(AS)를 강화하고, 4분기 중에는 수원 센터를 정식 전시장으로 개관해 경기 남부권 판매 거점을 확대할 방침이다.





황호진 대표는 "지커 7X에 보내주신 고객들의 성원에 감사드린다"며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 차량의 상품성과 브랜드 가치를 직접 경험해 보길 바란다"고 말했다.