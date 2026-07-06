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취임 100일 KT 박윤영, 18兆 투자로 AX 플랫폼 도약 승부수

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안소연 기자

승인 : 2026. 07. 06. 18:00

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보안·네트워크 강화에 12조원 투자
AI 데이터센터·해저케이블 등 확대
토큰팩토리·스테이블코인 시장 진입
사람·AI 연결하는 AX 전략 본격화
취임 100일, KT 도약을 위해 대규모 구상을 끝낸 박윤영 대표가 총 18조원의 투자 계획과 함께 향후 '인공지능 전환(AX)' 플랫폼 기업으로 도약할 것이라는 로드맵을 내놨다. 박 대표는 지난 3월 취임 직후부터 현장에서 정보보안 및 네트워크 운용 상황을 점검했고, 3개월이 넘는 기간 동안 지역 곳곳을 직접 눈으로 확인하며 청사진을 그려왔다.

정보보안·IT·네트워크는 KT의 본질적 경쟁력 강화를 위한 부문이라 보고 3년간 12조원을 투자하기로 했다. 이어 AX 플랫폼 기업의 발판이 될 AI 데이터센터, 해저케이블 등 인프라 구축에는 6조원을 출자한다. 신성장 사업도 내놨다. 아직 생소한 개념이지만 토큰 팩토리 사업 모델을 구체화하고, 스테이블코인 기반의 디지털 금융 플랫폼 시장에도 진입한다.

6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 호텔에서 열린 KT 기자간담회에서 박 대표는 "우리 업의 본질은 '연결'"이라면서 "최근까지도 사람과 사람, 데이터와 데이터를 연결했다면, 이제는 사람과 AI, AI와 AI를 연결하는 게 새로운 일이 됐다"고 밝혔다.

먼저 12조원을 투자하는 정보보안과 IT, 네트워크 분야는 조직 개편부터 한다. 정보보호최고책임자와 개인정보보호책임자를 분리하고 외부 전문가를 영입한다. 이 외에도 제로 트러스트 보안 기반의 상시 예방 및 대응 체계를 구축하고 위기 대응 체계를 갖추는 거버넌스를 통합한다. 네트워크 분야에는 6G, 위성, 데이터센터 상호연결 등 미래 네트워크 핵심 주도권을 확보하기 위한 차원의 투자를 진행한다.

AI 인프라 확충에는 AI 데이터센터에 약 5조원을 투자한다. 이를 통해 1기가와트(GW) 용량의 데이터센터를 실수요 기반으로 추가 구축한다.

박 대표는 "투자 대부분은 실수요를 기반으로 한다"면서 "AI 데이터센터를 운영하려면 경험이 중요한데, KT는 실제 운영하면서 운영비용을 가장 효율적으로 쓸 수 있는 역량을 쌓고 있다"고 설명했다.

KT는 대규모 학습과 추론 수요에 대응하는 중앙 AI 데이터센터와 산업 현장 인근에 확충하는 AI 에지를 연결, 피지컬 AI와 자율주행 시대에 필수적인 초저지연 실시간 추론 환경을 전국에 제공할 방침이다.

박 대표는 "고집적 그래픽처리장치(GPU) 도입으로 인한 발열을 제어하기 위해 국내 최초로 액체 냉각 방식을 상용화해 운영 중"이라며 "장비 자체보다 얼마만큼의 유압과 유량을 넣어야 적정 온도를 유지할 수 있는지에 대한 운용 데이터와 역량은 KT가 가장 독보적"이라고 말했다.

해저케이블에는 1조원을 투자한다. AI데이터센터와 연계한 글로벌 해저케이블 트래픽 수요가 급증할 것으로 전망되면서 선제적인 투자로 공급 규모를 90테라비트(Tbps) 이상 추가한다는 계획이다.

해저케이블은 규모가 큰 사업인 만큼 KT 단독 추진이 어려운게 아니느냐는 질문에 박 대표는 "실제 (해저케이블을) 많이 이용하는 글로벌 빅테크들과 협력해 자본을 조달하는 방식도 있다"고 말했다.

KT는 투자금액의 약 절반을 내년에 집행할 예정이다. 허태준 KT 전략실장(전무)은 "전체 투자의 절반이 내년에 시행될 것"이라면서 "5조원의 AI 데이터센터는 건물 짓고 구축하는 기간이 필요하기 때문에 5년간 진행된다"고 설명했다.

신성장 AX 사업은 '토큰 팩토리'와 '스테이블코인'을 본격화한다. 토큰은 AI 비즈니스의 최대 병목으로 꼽힌다. AI 과금 체계가 정액제에서 종량제로 바뀌면서 기업들은 예측하기 어려운 토큰 비용 구조를 효율화하는 상황인데, KT는 통신망 운영에서 축적한 초정밀 과금 및 정산 역량을 바탕으로 AI 데이터센터와 자체 모델을 포함한 토큰 최적화 엔진을 결합해 '토큰 팩토리'를 구축한다는 계획이다.

스테이블코인은 국내 시장이 입법화와 민간 기업의 참여로 형성 단계에 들어선 가운데, 케이뱅크의 1600만 고객기반, BC카드의 350만 가맹점과 결제·정산 역량, KT의 초저지연·고신뢰 네트워크 등 발행부터 정산까지의 역량을 결합한다는 목표다.

한편 KT는 태국과 베트남 등 동남아 시장에서도 AX 사업을 확장해 오는 2030년까지 글로벌 매출 1조원을 달성하겠다고 밝혔다. 또한 서울대학교와 산학연 과정을 신설해 그룹사 전체를 아우르는 보안 인력을 육성하고, 오는 9월에는 140명 수준의 신입사원 공개채용을 실시한다.
안소연 기자

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