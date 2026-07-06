“매물 나오면 알려달라”… 부지 확정에 부동산 투자문의 빗발

광주송정역 인근 도보에 정부의 호남권 반도체 클러스터 조성 계획을 환영하는 내용이 담긴 현수막이 걸려 있다(왼쪽). 광주송정역 인근 도로를 따라 주택가들이 형성돼 있다. 인근 군공항 이전 부지에 호남권 반도체 클러스터가 조성될 계획이어서 일대 부동산 시장에 수혜가 기대된다. /사진=전원준 기자