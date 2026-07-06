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장동혁 “해당행위자 복당 영구 금지”… 친한계 무더기 징계 가능성

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김채연 기자

승인 : 2026. 07. 06. 18:04

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국힘, 윤리위 재가동에 계파갈등 격화
'한동훈 지원' 배현진 등 60여 건 접수
늦어도 이달 내 징계 조치 여부 결정
당 일각 "분열 정치 그 자체" 우려도
국민의힘이 6·3 지방선거 국면에서 멈춰있던 중앙윤리위원회를 재가동하면서 장동혁 대표의 '당 기강잡기'가 본격화되는 모습이다. 친한(친한동훈)계를 비롯한 비당권파 의원들의 무더기 징계가 현실화할 경우 국민의힘 계파 갈등도 최고조로 치닫을 전망이다.

6일 정치권에 따르면 국민의힘 윤리위는 이날 여의도 중앙당사에서 전체회의를 열고 지방선거 전후 접수된 징계 요청안을 심의했다. 현재까지 윤리위에는 현역 의원들을 대상으로 한 징계 요청이 60건 넘게 접수된 것으로 전해졌다. 윤리위는 심의를 거쳐 제명, 탈당 권고, 당원권 정지, 경고 등의 징계를 내릴 수 있다.

윤리위의 칼끝이 가장 먼저 향할 것으로 예상되는 곳은 '친한계'다. 지난 3월 무소속 한동훈 의원의 대구 일정에 동행했던 김예지·안상훈·진종오·정성국·배현진·우재준·박정훈 의원 등이 1순위 징계 대상자로 꼽힌다.

지도부는 당이 박민식 후보를 공천했는데도 경쟁 후보인 한 의원의 선거운동을 지원한 행위는 당 기강을 훼손한 '해당행위'라는 입장이다. 박성훈 수석대변인은 이날 최고위 회의 직후 기자들과 만나 "해당행위에 대해 제대로 된 징계를 하지 않고 넘어가게 되면 앞으로 유사한 일들이 계속 발생할 수 있다"며 "누구는 징계하고, 누구는 안 하면 더 이상 당의 기강을 세우는 것이 불가능하다는 최고위원들의 공감대가 있었다"고 전했다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@
장 대표도 이날 오전 비공개 최고위에서 지방자치의회 의장단 선거에서 일부 당 소속 기초의원이 더불어민주당과 손잡은 것과 관련해 "심각한 해당행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다"고 발언한 것으로 전해졌다. 당 관계자들은 '원론적 언급'이었다고 설명했지만 정치권 일각에선 친한계 의원들을 염두에 둔 발언이 아니냐는 해석이 제기됐다.

징계 요청 대상자에는 친한계뿐만 아니라 장 대표를 공개 비판했던 오세훈 서울시장, 조경태 의원 등 다수의 중진 의원들도 포함된 것으로 알려졌다. 여기에 장 대표 사퇴를 촉구했던 개혁성향 모임 '대안과미래' 소속 의원들, 김용태·김재섭 의원 등에 대한 징계 요청도 접수된 것으로 전해졌다. 다만 지도부를 공개 비판하거나 사퇴를 요구한 행위만으로는 당헌·당규상 징계 근거가 명확하지 않아 실제 징계까지 이어지기는 쉽지 않다는 관측이 적지 않다.

징계 전례 등을 고려할 때 윤리위는 늦어도 이달 안에 징계 조치 여부를 결정할 것으로 보인다. 실제 징계 조치가 내려질 경우 친한계를 비롯한 비당권파들이 법적 대응에 나설 가능성이 큰 만큼 '징계 내전'이 당 전면으로 불거질 거란 관측이 나온다. 한 비당권파 중진 의원은 "지금의 윤리위나 당무감사위원회는 장동혁 지도부 체제가 다 만들어놓은 것 아니냐"며 "당내 기강을 징계로 다스리려는 것은 분열 정치 그 자체"라고 비판했다.

당이 또다시 반장동혁과 친장동혁계로 갈라져 극심한 내분에 휩싸일 수 있는 만큼 지도부 사이에서도 우려의 목소리가 적지 않다. 정점식 원내대표는 지난 2일 "당 기강 확립은 징계를 통해서 되는 것은 아니다"라며 "많은 사람이 공감할 수 있는 수준이어야 한다"고 강조한 바 있다. 김재원 최고위원도 이날 BBS라디오에서 "정치적 이해관계에 따라 징계하는 건 적절하지 않고 윤리위도 정치적 이해관계에 휘둘려선 안 된다"고 말했다.
김채연 기자

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