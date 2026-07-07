세화미술관, ‘게오르그 바젤리츠’ 회고전 티켓 오픈

7월 13일 슈퍼얼리버드 판매 시작…최대 40% 할인

8월 13일 개막…타계 후 세계 최초 미술관급 회고전

국내 미공개 작품 중심 구성…1960년대 초기작부터 올해 작업까지 전시

(보도사진) 세화미술관 게오르그 바젤리츠 전시 포스터 0 세화미술관 게오르그 바젤리츠 전시 포스터./태광그룹

태광그룹 세화예술문화재단이 운영하는 세화미술관이 독일 신표현주의 거장 게오르그 바젤리츠의 회고전 개막을 앞두고 얼리버드 티켓 판매에 나선다. 지난 4월 작가 타계 이후 세계 최초로 열리는 미술관급 회고전으로 국내에 공개되지 않았던 작품들을 중심으로 선보이며 국내외 미술계의 관심을 모으고 있다.7일 세화미술관에 따르면 게오르그 바젤리츠 회고전은 오는 8월 13일부터 12월 27일까지 서울 세화미술관에서 열린다. 얼리버드 티켓은 7월 13일부터 판매를 시작한다.게오르그 바젤리츠(1938~2026)는 독일 신표현주의를 대표하는 화가로, 기존 회화의 관습을 깨고 형상을 거꾸로 그리는 '뒤집힌 회화' 기법을 통해 현대미술의 새로운 흐름을 제시한 작가다. 지난 4월 별세했으며 이번 전시는 작고 이후 세계 최초로 개최되는 미술관급 회고전이다.전시는 국내에서 바젤리츠 개인전이 열린 지 약 20년 만에 마련됐다. 국내 미공개 작품을 중심으로 1960년대 초기작부터 올해 제작한 최근작까지 소개하며, 인간 존재에 대한 탐구와 회화의 본질을 조명한다.세화미술관은 관람객 편의를 위해 단계별 할인 판매를 진행한다. 7월 13일 오후 1시부터 슈퍼얼리버드 티켓을 40% 할인된 가격으로 한정 판매하며, 14일부터 31일까지는 1차 얼리버드 티켓을 30% 할인한다. 이어 8월 1일부터 12일까지는 2차 얼리버드 티켓을 20% 할인된 가격에 판매한다.성인 기준 티켓 가격은 1만5000원이며, 네이버 예약에서는 전체 회차를 예매할 수 있다. 29CM에서는 1·2차 얼리버드 티켓을 구매할 수 있다.안미희 세화미술관장은 "바젤리츠 타계 전 성사된 전시이자 작고 후 최대 규모의 전시"라며 "거장의 60년 화업을 국내에서 만날 수 있는 유일한 기회인 만큼 작품이 지닌 깊은 울림을 관람객들에게 전달하겠다"고 말했다.