닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

세화미술관, ‘게오르그 바젤리츠’ 회고전 티켓 오픈

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002295

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 07. 07. 09:13

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

7월 13일 슈퍼얼리버드 판매 시작…최대 40% 할인
8월 13일 개막…타계 후 세계 최초 미술관급 회고전
국내 미공개 작품 중심 구성…1960년대 초기작부터 올해 작업까지 전시
(보도사진) 세화미술관 게오르그 바젤리츠 전시 포스터
세화미술관 게오르그 바젤리츠 전시 포스터./태광그룹
태광그룹 세화예술문화재단이 운영하는 세화미술관이 독일 신표현주의 거장 게오르그 바젤리츠의 회고전 개막을 앞두고 얼리버드 티켓 판매에 나선다. 지난 4월 작가 타계 이후 세계 최초로 열리는 미술관급 회고전으로 국내에 공개되지 않았던 작품들을 중심으로 선보이며 국내외 미술계의 관심을 모으고 있다.

7일 세화미술관에 따르면 게오르그 바젤리츠 회고전은 오는 8월 13일부터 12월 27일까지 서울 세화미술관에서 열린다. 얼리버드 티켓은 7월 13일부터 판매를 시작한다.

게오르그 바젤리츠(1938~2026)는 독일 신표현주의를 대표하는 화가로, 기존 회화의 관습을 깨고 형상을 거꾸로 그리는 '뒤집힌 회화' 기법을 통해 현대미술의 새로운 흐름을 제시한 작가다. 지난 4월 별세했으며 이번 전시는 작고 이후 세계 최초로 개최되는 미술관급 회고전이다.

전시는 국내에서 바젤리츠 개인전이 열린 지 약 20년 만에 마련됐다. 국내 미공개 작품을 중심으로 1960년대 초기작부터 올해 제작한 최근작까지 소개하며, 인간 존재에 대한 탐구와 회화의 본질을 조명한다.

세화미술관은 관람객 편의를 위해 단계별 할인 판매를 진행한다. 7월 13일 오후 1시부터 슈퍼얼리버드 티켓을 40% 할인된 가격으로 한정 판매하며, 14일부터 31일까지는 1차 얼리버드 티켓을 30% 할인한다. 이어 8월 1일부터 12일까지는 2차 얼리버드 티켓을 20% 할인된 가격에 판매한다.

성인 기준 티켓 가격은 1만5000원이며, 네이버 예약에서는 전체 회차를 예매할 수 있다. 29CM에서는 1·2차 얼리버드 티켓을 구매할 수 있다.

안미희 세화미술관장은 "바젤리츠 타계 전 성사된 전시이자 작고 후 최대 규모의 전시"라며 "거장의 60년 화업을 국내에서 만날 수 있는 유일한 기회인 만큼 작품이 지닌 깊은 울림을 관람객들에게 전달하겠다"고 말했다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘돈쭐’ 이어지자 감사 전한 한성기업…“정직한 식품기업 될 것”

떠오르는 바이오가스시장…금호건설, 신사업으로 집중 육성

SK하이닉스, 美 증시 42조원 공모 착수…한국 반도체 랠리가 글로벌 ETF 판도 갈랐다

“검찰 권한 아닌 국민 안전장치”…현직 검사들이 말한 보완수사의 이유

[인터뷰] 이충환 경기도전국체전추진단장 “경기 체육 선순환 원년 만든다”

[마켓파워]강호동 체제 농협경제, 농협사료 흑자에도 영업손실 12배 확대

[2보] 삼성전자, 3분기 연속 신기록…2분기 영업익 89.4조

지금 뜨는 뉴스

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속