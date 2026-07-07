李, 튀르키예로 출발…“나토 무대서 韓 역할 넓혀갈 것”

이재명 대통령과 한병도 대표 직무대행 0 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석과 몽골 국빈 방문을 위해 출국하는 이재명 대통령이 7일 성남 서울공항에서 환송 나온 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표와 인사하고 있다./ 연합뉴스

이재명 대통령은 7일 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라로 출국했다.이 대통령의 나토 정상회의 참석은 취임 이후 처음이다.이 대통령은 이날 오후 앙카라에 도착해 뤼터 나토 사무총장과 면담한다. 이후 뤼터 사무총장과 함께 일본·오스트레일리아·뉴질랜드 등 인도·태평양 파트너국(IP4) 대표들과 소인수 회담을 한다.또 이 대통령은 정상회의 공식 행사인 '나토 방위산업포럼'에 참석해 '공동의 가치, 더욱 강한 산업기반'을 주제로 한 세션에서 기조발언에 나선다.같은 날 저녁에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최하는 공식 환영 만찬에 참석한다.이번 나토 정상회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령도 참석하는 만큼, 이 대통령과 트럼프 대통령의 만남에도 관심이 쏠린다.나토 일정 이후 이 대통령은 9일 몽골로 이동해 11일까지 국빈방문 일정을 소화하고 귀국길에 오른다.이날 서울공항에서 열린 이 대통령 부부 환송식에는 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 정무수석, 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표, 윤호중 행정안전부 장관, 김진아 외교부 제2차관, 살리 무랏 타메르 주한튀르키예 대사, 수헤 수흐볼드 주한몽골 대사 등이 참석했다.이 대통령은 출국 전 엑스(X·옛 트위터)에 "지난달 주요 7개국(G7) 정상회의에 이어 이번에는 나토 무대에서 세계 평화와 안보를 위한 대한민국의 역할을 넓혀 가려 한다"며 "국민 여러분께 더 큰 자부심을 안겨드릴 수 있도록 이번 순방 역시 최선을 다하겠다"고 다짐했다.