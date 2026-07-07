네이버·KAI, 방산 AI 동맹…‘국산 소버린 AI’로 미래 전투체계 개발

지난 6일 업무협약 체결

방산 분야 AI 파운데이션 모델 공동 개발

무인기 플랫폼·AI 파일럿 개발도 추진

[이미지] 팀네이버-KAI 업무협약 사진 0 팀네이버와 KAI가 '항공우주·방산 AI분야 협력'을 위한 전략적 업무협약을 체결했다. 사진은 업무협약식에 참석한 최수연 네이버 대표(왼쪽부터), 김종출 KAI 대표이사 사장, 김유원 네이버클라우드 대표./네이버

네이버가 한국항공우주산업(KAI)과 손잡고 방산 특화 AI(인공지능) 모델 개발과 피지컬 AI 기반 미래 전투체계 개발에 나선다. 독자 AI 기술과 항공우주·방산 시스템 역량을 결합해 국방 분야 AI 기술 자립과 차세대 방산 플랫폼 선점에 속도를 낸다는 전략이다.7일 네이버는 네이버클라우드, KAI 등 3사가 지난 6일 KAI 사천 본사에서 이 같은 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이 자리에는 최수연 네이버 대표, 김유원 네이버클라우드 대표, 김종출 KAI 대표이사 사장 등 3사 주요 경영진이 참석했다.이번 협력은 국내 대표 방산·항공 기업인 KAI와 국내 대표 AI 기업인 팀네이버가 국방 안보의 기술 자립을 위해 손을 잡았다는 점에서 의미가 있다. 3사는 특히 첨단 AI가 미래 방산 경쟁력의 핵심으로 부상한 만큼 외산 기술에 의존하지 않고 국내 국방 및 안보 환경에 최적화된 독자적 소버린 AI를 구현해 안보 리스크를 최소화하고 국방 기술 자립을 이루는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.우산 3사는 방산 특화 AI 파운데이션 모델 개발을 추진하고 이를 기반으로 정부 주도의 국가 R&D(연구개발) 과제와 블록펀딩 사업에도 공동 참여한다. 차세대 방산 피지컬 AI 핵심 기술을 선점하고 후속 사업화까지 연결하는 민·관·군 협력 기반도 마련할 방침이다.협력 범위는 미래 전투체계 전반으로 확대된다. KAI가 개발 중인 차세대공중전투체계(NACS)와 같은 미래 전장 환경에서 무인기 플랫폼과 AI 파일럿 개발을 추진하고, 유·무인복합체계(MUM-T) 등 미래 항공우주 플랫폼에도 AI를 내재화해 자율화 수준을 높일 계획이다. 아울러 방산·항공 분야 협력사와의 AI 협력 생태계도 확대해 국내 AI 산업 경쟁력 강화에 나설 예정이다.최수연 대표는 "국방 및 안보 분야에서의 기술 자립은 국가적 주권과 직결되는 만큼, 독자적인 소버린 AI 인프라를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "팀네이버의 고도화된 AI 역량과 KAI의 방산 인프라를 결합해 대한민국 국방 안보의 기술 주권을 공고히 하고, 미래 방산 산업의 새로운 글로벌 경쟁력을 창출할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.김종출 사장은 "글로벌 방산 AI 경쟁이 그 어느 때보다 치열해지고 있어 3사의 핵심역량을 결합하여 공동 대응이 필요하다"라며 "KAI의 항공·방산 전문성과 팀네이버의 AI·클라우드 기술력이 만나, 대한민국이 국방 AI 기술 주권을 확립하고, 피지컬 AI 기반 무인기 및 미래전투체계 분야에서 글로벌 경쟁력을 높여나갈 수 있을 것으로 확신한다"고 말했다.