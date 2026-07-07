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에어프레미아, 2차 신입 객실승무원 공개채용

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 07. 09:42

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에어프레미아
2026년 2차 신입 객실승무원 채용 포스터. /에어프레미아
에어프레미아가 2026년 2차 신입 객실승무원을 채용한다. 최종 합격자는 오는 9월 입사를 목표로 한다.

7일 에어프레미아는 고객 서비스 품질 향상과 기내 안전 강화를 위한 객실승무원 공개채용을 실시한다고 밝혔다.

지원 자격은 2027년 2월 졸업예정자로, 국제선 객실승무원 업무 수행 및 해외 여행 결격사유가 없어야 한다. 또 교정시력이 1.0이상이어야 하며, △토익 600점 △토익스피킹 IM △오픽 IM 중 하나 이상의 공인 영어 성적을 보유해야 한다.

채용은 서류전형, 실무면접, 컬처핏 면접 및 체력측정, 채용 건강검진 순이다. 체력측정은 기내 안전 업무를 수행함에 있어 필요한 기본 체력을 확인하기 위한 것으로 악력 측정, 윗몸 일으키기, 버피테스트 등을 실시한다.

특히 외국어 구사 능력이 우수한 지원자와 안전·간호 관련 자격 또는 경력을 보유한 지원자에게 채용 과정에서 우대 혜택을 제공한다. 제출 서류로는 최종학교 졸업(예정)증명서, 공인어학성적표, 기타 자격증명서가 필요하다.

실무면접은 이달 28~31일, 컬처핏 면접은 다음 달 10~13일에 진행된다. 최종 합격자는 8월 중순에 발표될 예정이다.

에어프레미아 관계자는 "객실승무원은 가장 가까운 곳에서 고객의 여정을 책임지는 중요한 역할"이라며 "고객 중심의 서비스 마인드와 책임감을 바탕으로 더욱 안전하고 신뢰받는 항공사를 함께 만들어갈 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.
김소영 기자

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