IPARK현대산업개발, 서울숲서 텀블러 나눔 봉사활동 진행

사진2 0 IPARK현대산업개발이 서울숲 국제정원박람회 아이파크 정원에서 탄소 절감 텀블러 캠페인을 진행하고 있다.

IPARK현대산업개발은 서울숲 국제정원박람회 아이파크 정원에서 탄소 절감 텀블러 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다.이번 캠페인은 서울숲 국제정원박람회를 찾은 시민들과 함께 일회용품 사용을 줄이고 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 마련했다.서울국제정원박람회의 아이파크 정원을 찾은 시민들에게 텀블러를 나누고 음료를 제공하며 탄소중립 실천과 친환경 생활문화 확산에 동참하는 환경·사회·지배구조(ESG) 사회공헌 활동이라는 점에서 의미를 더했다.이날 행사에는 IPARK현대산업개발, HDC랩스, IPARK호텔, IPARK신라면세점 임직원 등 총 30명이 참여했다.봉사활동 참가자들은 서울숲을 찾은 시민들에게 투썸플레이스와 협업해 제작한 텀블러를 전달하고, 텀블러 사용의 필요성과 탄소 절감 효과를 알리는 캠페인을 진행했다. 시민들과 친환경 생활 실천 방법을 공유하기도 했다.한편 IPARK현대산업개발은 지역사회와 함께 성장하기 위해 환경정화 활동, 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 추진하고 있다.중랑천 환경정화 활동과 강서습지 생태환경 보전 활동 등 임직원 참여형 사회공헌 프로그램을 이어오고 있으며, 앞으로도 지역사회와 상생하는 ESG 경영을 실천해 나갈 계획이다.