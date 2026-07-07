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산업 자동차

‘BMW 740i xDrive M 스포츠 프로’ 출시…“스포티한 감성 강조”

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김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 07. 10:06

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차체 전반 블랙 하이글로스 적용
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플래그십 세단 'BMW 740i xDrive M 스포츠 프로'./BMW코리아
BMW코리아가 플래그십 세단 'BMW 740i xDrive M 스포츠 프로'를 출시한다고 7일 밝혔다.

외관은 스포티하고 고급스러운 감각의 디자인 요소를 더하고, 특별 사양을 추가해 플래그십 세단이 지닌 우아한 품격과 역동적인 매력을 동시에 극대화한 것이 특징이다.

또한 차체 전반에 실버 크롬 대신 깊이감이 돋보이는 블랙 하이글로스 장식을 더했다. 전면에는 블랙 하이글로스 키드니 그릴을 장착해 더욱 강인하고 세련된 인상을 완성했다.

측면에도 블랙 하이글로스 마감의 사이드 윈도우 프레임과 사이드 미러 블레이드, 도어 핸들이 일체감 있게 조화를 이루며, 하단의 사이드 실 커버까지 블랙 하이글로스로 마감했다. 여기에 21인치 제트 블랙 휠과 블랙 캘리퍼가 적용된 M 스포츠 브레이크가 탑재돼 역동적인 이미지를 강화했다.

후면은 트렁크 리드 상단에 메탈릭 블랙 M 리어 스포일러가 자리하며, 리어 라이트와 뒤 범퍼 하단에 블랙 액센트 스트라이프를 더해 스포티한 감성을 냈다.

여기에는 BMW 트윈 파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재된다. 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 5.1초 만에 가속한다.

아울러 가속감과 연비를 모두 향상시키는 48V 마일드 하이브리드 시스템과 어떠한 주행 환경에서도 최적의 접지력을 발휘하는 지능형 사륜구동 시스템 xDrive가 적용된다. 국내 판매 가격은 부가세 포함 1억8100만원이다.
김아윤 기자

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