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산업 대기업

KT, 디지털 인재 양성 프로그램 ‘에이블스쿨’ 교육생 모집

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최인규 기자

승인 : 2026. 07. 07. 10:10

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AI 개발자·DX 컨설턴트, 다음달 10일까지 모집
6개월 동안 교육…만 34세 이하 미취업자 가능
[KT사진1]에이블스쿨 교육생 사진
KT 에이블스쿨 교육생 사진. /KT
KT가 청년 디지털 인재 양성 프로그램 'KT 에이블스쿨' 10기 교육생을 뽑는다.

에이블스쿨은 회사가 고용노동부와 함께 운영하는 AI·클라우드 기반 실무형 인재 양성 프로그램으로, 5년 전부터 무려 3500명의 수료생을 배출했다. 이에 회사는 산업 현장에서 요구하는 디지털 역량과 실무 경험을 갖춘 인재를 꾸준히 양성해 왔다는 평가를 받았다.

7일 KT는 AI 개발자 트랙과 DX(디지털 전환) 컨설턴트 트랙으로 운영되는 10기 교육생을 다음달 10일까지 모집한다고 밝혔다. 교육생들은 9월 말 입교해 약 6개월 간 교육 과정에 참여하게 된다. 만 34세 이하 미취업자 중 4년제 대학 6학기 이상 수료자라면 지원할 수 있다.

회사는 AI 개발자 트랙의 경우 AI와 클라우드 기술을 활용해 기업의 비즈니스 가치를 높이는 서비스를 개발하는 인재 양성을 목표로 한다고 설명했다. DX 컨설턴트 트랙의 경우 AI·클라우드 역량에 더해 디지털 전환 전략 수립과 문제 해결 역량을 갖춘 실무형 인재를 육성하는 과정으로, 다양한 산업 분야의 DX 업무를 수행할 수 있도록 구성됐다고 한다.

교육생들은 전체 840시간의 이론·실습 교육을 받은 후 직접 프로젝트까지 수행할 예정이다. 특히 실제 산업 현장에서 발생할 수 있는 문제를 해결하는 프로젝트 중심 교육을 통해 AI 서비스 기획부터 개발, 구현까지 전 과정을 경험하게 된다.

이선주 KT 인재실장 전무는 "AX 전환이 산업 전반으로 확산하면서 기술 역량과 실무 경험을 동시에 갖춘 인재에 대한 수요가 커지고 있다"며 "KT 에이블스쿨이 축적해 온 교육 노하우를 바탕으로 청년들이 산업 현장에서 경쟁력을 갖춘 AX 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
최인규 기자

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