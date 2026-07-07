에쓰오일, 창립 50주년 맞이 SNS 콘텐츠 공개

AI 생성형 기술 활용

[사진] S-OIL, 창립 50주년 맞이 SNS 콘텐츠 공개 0 에쓰오일은 창립 50주년을 맞아 SNS 콘텐츠를 공개했다./에쓰오일

에쓰오일(S-OIL)은 창립 50주년을 맞아 AI 생성형 기술을 활용한 SNS 콘텐츠 숏폼 영상을 공개한다고 7일 밝혔다.이번 콘텐츠는 1976년 창립 이후 지난 50년간 이어온 에쓰오일의 성장과 혁신의 발자취를 돌아보고, 미래 성장동력인 샤힌 프로젝트와 지속가능한 미래 비전을 보다 친근하게 전달하기 위해 기획됐다. 특히 디지털 환경에 익숙한 이용자들이 쉽고 흥미롭게 공감할 수 있도록 AI 기반 영상과 이미지를 활용해 제작했다.이번 영상은 '50년의 시간, 내일을 잇다'라는 주제로 회사의 역사 속에 도전 의지로 일군 변화들을 토대로 제작했다. 단일공장 기준 세계 최고 수준의 정유 경쟁력 확보, 고도화 및 석유화학 사업 확대, 윤활기유 사업 경쟁력 강화 등 지난 50년간의 주요 이정표를 제시하면서 국내 석유화학 산업 사상 최대 규모인 샤힌 프로젝트와 그 이후로도 지속될 미래 성장 비전을 상징적 장면들로 표현했다.앞서 지난 4월 공개한 'S-OIL 50주년, 더 놀라운 내일의 시작'은 유튜브 조회수 약 5만3000회를 기록하며 많은 관심을 받았다.에쓰오일은 소방관과 해양경찰을 조명하는 영웅 캠페인, 두루미와 황쏘가리 보호활동 등 다양한 ESG 활동에도 디지털 페르소나인 '쏘지성'을 화자로 활용해 보다 친근하고 입체적인 스토리텔링을 이어오고 있다. 이러한 콘텐츠 운영에 힘입어 S-OIL 공식 SNS 채널의 전체 팔로워는 최근 2년간 약 33% 증가했으며, 현재 총 팔로워 수는 29만명에 육박하고 있다.S-OIL 관계자는 "창립 50주년을 맞아 지난 50년의 성장 과정과 미래 비전을 디지털 콘텐츠를 통해 보다 쉽고 친근하게 전달하고자 이번 특별 콘텐츠를 제작했다"고 밝혔다.