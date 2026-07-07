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실리콘밸리 찾은 LGU+ 직원들…고객 문제해결 방식 배웠다

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연찬모 기자

승인 : 2026. 07. 07. 10:37

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0708 LG U+ 직원들, 스탠퍼드대 찾아 새로운 일방식 배웠다_1
'아웃사이트 D.T'에 참여한 LG유플러스 구성원들이 미국 스탠퍼드대학교 d.스쿨에서 강의를 듣고 있는 모습./LG유플러스
LG유플러스 직원들이 미국 스탠퍼드대학교를 찾아 고객 관점에서 문제를 바라보고 다양한 부서가 함께 문제를 해결하는 새로운 업무 방식을 익혔다.

7일 LG유플러스에 따르면 지난 5월부터 임직원 대상 디자인 씽킹 교육 프로그램 '아웃사이트 D.T'를 운영 중이다. 이는 임직원들이 실리콘밸리를 방문해 스탠퍼드대학교 디자인 씽킹 부트캠프와 현장 연수에 참여하는 프로그램이다. 1기 참가자 21명과 2기 참가자 12명은 각각 5월과 6월 실리콘밸리를 찾았다.

디자인 씽킹은 고객에 대한 이해와 공감에서 출발해 문제를 정의하고 해결책을 도출하는 방식이다. 스탠퍼드대학교 d.스쿨을 중심으로 발전했으며, 글로벌 기업들의 상품 및 서비스 개발 과정에 폭넓게 활용되고 있다. d.스쿨은 다양한 전공의 학과 전문가들이 모여 실제 문제를 풀어가는 방식으로 교육이 진행된다. 강의 중심 수업을 벗어나 현장 관찰과 인터뷰, 아이디어 구현과 검증을 반복하는 실습 중심 교육이 이뤄진다.

LG유플러스는 상품과 서비스 기획 과정에서 고객을 더 깊이 이해하고, 아이디어를 빠르게 시험해보는 업무 방식을 사내에 정착시키기 위해 실리콘밸리를 방문하는 디자인 씽킹 교육 프로그램을 운영하고 있다. 참가자들은 교육 프로그램의 효과를 높이기 위해 실리콘 밸리 방문에 앞서 약 4주간 사전 교육 과정을 이수한다. 디자인 씽킹의 기본 개념과 주요 기법을 학습한 뒤 d.스쿨이 운영하는 디자인 씽킹 부트캠프에 참여해 강의와 실습 과정을 거친다.

LG유플러스는 실제 업무 적용 가능성을 중심으로 참가자를 선발하고 있다. 이번 2기에는 상품·서비스 기획과 고객 경험 개선 등 고객의 요구를 현업에 반영하는 조직을 중심으로 구성원을 선정했다. 향후에는 직군 구분 없이 다양한 조직의 임직원이 참여해 하나의 과제를 함께 수행하고, 새로운 일하는 방식을 직접 적용해볼 수 있도록 운영할 계획이다.

LG유플러스는 디자인 씽킹 교육의 효과를 조직 전반으로 확산하기 위한 활동도 이어가고 있다. 지난달 용산사옥에서 열린 1기 성과공유회에서는 참가자들이 프로그램을 통해 수행한 과제와 현업 적용 계획을 발표하고, 스탠퍼드대학교와 실리콘밸리에서 경험한 새로운 문제 해결 방식과 협업 사례 등을 사내 구성원들과 공유했다.

LG유플러스는 직원들의 고객 이해 및 문제해결 역량 강화를 위해 아웃사이트D.T 프로그램 정례화와 스탠퍼드대학교와의 전략적 협력 확대도 검토하고 있다.

양효석 LG유플러스 부사장은 "아웃사이트 D.T.는 고객을 깊이 이해하고 문제를 새롭게 정의하는 사고방식을 현업에 적용하기 위해 마련한 혁신 프로그램"이라며 "참가자들이 스탠퍼드와 실리콘밸리에서 얻은 경험을 실제 업무에 적용해 고객가치를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
연찬모 기자

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